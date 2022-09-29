دبي تستضيف سباق الجائزة الكبرى لليخوت الشراعية الحديثة

تستضيف دبي للمرة الأولى «بطولة الجائزة الكبرى للإبحار لليخوت الشراعية الحديثة»، وذلك بميناء راشد يومي 12 و13 نوفمبر المقبل، بتنظيم «بي أند أو ماريناز»، بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وستكون دبي المحطة الجديدة لهذه البطولة الدولية بمنطقة الشرق الأوسط، في منتصف موسمها الثالث هذا العام، والتي يشارك فيها أحدث قوارب هذه الرياضة البحرية من حول العالم. ومن بعد دبي، سيشهد عام 2023 انتقال مجموعة المتنافسين إلى سنغافورة وسيدني وكرايستشيرش، قبل إقامة النهائي في سان فرانسيسكو الأميركية خلال مايو المقبل. وكانت المرحلة السابقة من البطولة قد أقيمت في قادش بالأندلس، وشهدت منافسات حامية، أسفرت عن وصول كونتان دولابيير، قائد الفريق الفرنسي، إلى الصدارة بفارق ثلاث ثوان فقط على فريق جيمي سبيتهيل الأميركي، ليحقّق بذلك النصر الأول لفريقه في البطولة.