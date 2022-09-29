«دبي لسباق الخيل» يعلن بدء بيع تذاكر موسم 2022 - 2023 في «ميدان»

أعلن نادي دبي لسباق الخيل، عن بدء بيع التذاكر لموسم سباقات الخيل في مضمار ميدان 2022-2023، والذي يستهل في الرابع من نوفمبر المقبل.

وقال نادي دبي لسباق الخيل في بيانٍ رسمي أمس، إن «سبع أمسيات ستقام في مضمار ميدان حتى نهاية ديسمبر المقبل، وذلك قبل انطلاق كرنفال (كأس دبي العالمي) في موسمه الجديد في السادس من يناير 2023، والذي يستقطب أفضل الخيول والمدربين والفرسان من أرجاء العالم كافة، ويستمر حتى الرابع من مارس المقبل، حيث يختتم بأمسية (سوبر ساترداي) التي تعد بروفة تحضرية لأمسية كأس دبي العالمي الذي سيقام يوم السبت الموافق 25 مارس المقبل».

وأكد عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، أن «مضمار ميدان أحد أكثر الوجهات الرياضية شهرة في العالم، ونحن نتطلع بشغف لاستقبال الجميع مرة أخرى لموسم سباقات الخيل بدولة الإمارات 2022-2023».

وأضاف: «على مدار الأشهر الخمسة للموسم، هناك الكثير من الفرص للجمهور للاستمتاع بتجربة السباقات، وصنع لحظات لا تنسى من خلال أمسيات السباقات في ميدان المستمرة حتى نهاية ديسمبر، والمتبوعة بأمسيات كرنفال كأس دبي العالمي الذي يدشن في يناير من العام المقبل، بالإضافة للسباق الأكثر إثارة في العالم كأس دبي العالمي في مارس».

وأشار البيان إلى إمكانية شراء رواد السباقات لتذاكر الأمسية الافتتاحية لسباقات الموسم في ميدان، التي ترعاها طيران الإمارات، وتوفر مجموعة متنوعة من باقات الطعام، ومناطق دخول بأسعار تنافسية، تبدأ من 50 درهماً، كما يسمح بدخول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً بالمجان.

برنامج العضوية المميزة

أكد نادي دبي لسباق الخيل توفير برنامج العضوية المميزة لموسم 2022-2023 للسباقات، يتضمن حزمة ماسية جديدة تبدأ من 3895 درهماً للفرد، حيث يُسمح لأصحاب هذه الحزمة بحضور 21 حفلاً باستثناء أمسية كأس دبي العالمي، من خلال جلسة في مطاعم بالطابق الأرضي مع المشروبات الخفيفة والمقبلات.

وتشمل المزايا الإضافية خصماً بنسبة 20% على تذاكر الدخول لمرافق نادي دبي لسباق الخيل، بالإضافة إلى خصم بنسبة 30% على المأكولات والمشروبات وأسعار الغرف في فندق ميدان.

وذكر بيان نادي دبي لسباق الخيل بإمكانية الحصول على عضوية موسم نادي دبي لسباق الخيل وحضور السباقات من غير الحصول على الامتيازات الإضافية، نظير كلفة تبلغ 630 درهماً للفرد.