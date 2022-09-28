الشارقة الرياضي يوقع وثيقة الالتزام بمراعاة السن

وقع مجلس الشارقة الرياضي على وثيقة الالتزام بمراعاة السن وذلك في إطار تجديد المبادرة التي أطلقها «مكتب الشارقة مدينة مراعية للسن» التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية وذلك ضمن مسؤوليات المجلس المجتمعية لمراعاة كبار السن، وتعزيزاً لنهج الإمارة في هذا الجانب والحث على تحقيق الأهداف التي ترمي لها الوثيقة من خلال توفير بيئة مثالية مستدامة، لاسيما أن الشارقة عضو في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن منذ عام 2016.

وقع على مذكرة التفاهم بمقر المجلس كل من الخبير الرياضي سعيد العاجل، ومدير مكتب الشارقة مدينة مراعية للسن أسماء الخضري.

وقال سعيد العاجل إن الوثيقة تدعم توفير كل مقومات السعادة وراحة البال للكبار قيمة ومقاماً، وتعزز عضوية الإمارة في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، وفي الوقت نفسه تؤكد حضورنا وشراكتنا مع بقية المؤسسات في رفع نسبة الوعي بين الموظفين بثقافة مراعاة كبار السن.