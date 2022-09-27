«جارف» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية

واصل الجواد «جارف» تألقه في سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للموسم الحالي، ونجح في التتويج بلقب المحطة الهولندية في ختام الجولات الأوروبية للكأس الغالية، ليحصد اللقب الثالث له في المضامير الأوروبية، بعد الفوز بمحطات إيطاليا وبلجيكا والاحتفاظ بلقب هولندا للعام الثاني على التوالي.

ونجحت المحطة الهولندية في تحقيق مكتسبات مهمة وإضافية لمسيرة الكأس الغالية التي تجوب دول العالم، وذلك بعد النجاح الجديد الذي سجلته أول من أمس، في مضمار دوندخت العشبي في لاهاي بمملكة هولندا، ضمن أجندة النسخة التاسعة والعشرين.

وتمكن الجواد جارف المنحدر من نسل (داحس وكيس دي غزال بنت دورمان)، والذي يعود للمالك هايف بن محمد القحطاني، وتحت إشراف المدربة اليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارس ويليام مونجل، من الاحتفاظ بلقب الكأس الغالية وحسم القمة الهولندية التي شهدت مشاركة مجموعة مميزة تمثل نخبة الخيول العربية في هولندا وأوروبا، وأقيم السباق لمسافة 2150 متراً للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق ضمن الفئة الثالثة.

وتمكّن البطل في منعطف نهاية السباق من التفوق والانفراد بصدارة المجموعة وقطع مسافة السباق بزمن 2.24.7 دقيقة، وحل في المرتبة الثانية «آريون» (بطل محطة بلجيكا 2021) المنحدر من السلالة نفسها للبطل جارف، ونفس المالك والمدربة، وذلك تحت قيادة الفارس فريدريك سانشيز، فيما وقف بالمرتبة الثالثة «الزرقاء» المنحدر من (إيه أف البحر X شيفا بنت عامر) للمالك والمدرب يوهان فيرستريين، وقيادة الفارس كوين كليجمانز.