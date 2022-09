تعرف إلى المغربي عادل تاعرابت مهاجم النصر الجديد (فيديو)

أعلن نادي النصر الإماراتي تعاقده مع النجم المغربي عادل تاعرابت، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه السابق بنفيكا البرتغالي، ليكون بديلا للبرازيلي جاجا، ليواصل النصر تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين في محاولة لاستعادة التواجد في المنافسة على لقب الدوري.

ونشر نادي النصر خبر التعاقد مع اللاعب المغربي عادل تاعرابت مع فيديو لعدد من أجمل أهداف اللاعب في مسيرته الأوروبية الكبيرة.

وكانت بداية اللاعب مع نادي لانس الفرنسي موسم 2006-2007، وانتقل بعدها لفولهام الإنجليزي ولعب معه من 2007 حتى 2010، كما سبق ولعب على سبيل الإعارة مع نادي كوينز بارك رينجرز، 164 مباراة، وسجل فيها 34 هدفا، بعدما انتقل إليه بعقد كامل، وانضم بعدها عام 2014، إلى نادي ميلان الإيطالي، على سبيل الإعارة من كوينز بارك رينجرز، قبل أن يعزز صفوف بنفيكا.

وانضم تاعرابت إلى بنفيكا عام 2015، ولعب على سبيل الإعارة لنادي جنوى الإيطالي موسم (2017-2018)، ثم عاد إلى بنفيكا ولعب معه 129 مباراة، وتوج معه بالدوري البرتغالي موسم (2018-2019)، وكأس السوبر 2019.

رحبوا معنا 👋

بالنجم المغربي"عادل تاعرابت" ، أهلاً بك في قلعة العميد 💙

Let's Welcome Our New Player ADEL TAARABT 🇲🇦 🤝 pic.twitter.com/EgEPecSb9S