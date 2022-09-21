أندية قمصانها من دون رعاية.. رغم مرور 3 جولات على الدوري 5

تواصل خمسة من أندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم مساعيها لعقد شراكات رعاية، بعد أن بدأت الموسم الجديد من دون رعاية لقمصانها، في الوقت الذي تمكنت فيه الأندية التسعة الأخرى من تأمين عقود رعاية مع شركات محلية وعالمية، من أصحاب علامات تجارية مشهورة، ما يؤكد أن سوق الرعاية التجارية لأندية الكرة تعمل بقوة ووفق وضعها الطبيعي.

ولاتزال أندية الوحدة، دبا الفجيرة، خورفكان، اتحاد كلباء والبطائح من دون أي رعاية على الرغم من مرور ثلاث جولات في الموسم الجديد، في وقت تأمل فيه الأندية الخمسة أن تحصل على رعاية قمصانها، بدلاً من خوض الموسم بقمصان بمساحات قابلة للتسويق غير مستغلة.

وكان موسم 2020-2021 شهد احتجاب الرعاية عن قمصان أربعة أندية تقدمها بني ياس، بالإضافة إلى كل من خورفكان وحتا والظفرة، على الرغم من أن الأندية الأربعة تقدمت للشركات بعروض قابلة للتفاوض من أجل الاستفادة من المساحات الخضراء في قمصانها، فيما خاضت فرق في الموسم الماضي أيضاً من دون رعاية من بينها الوحدة وخورفكان.

ويزداد دور رعاة الأندية عاماً بعد آخر، وأصبحت رعاية القمصان جزءاً مهماً من ميزانية الأندية إذ تسهم بشكل واضح في عائدات ضخمة يتم تغذية الميزانية بها مباشرة، كما تمثل القمصان فرصة رعاية مناسبة للشركات لكونها تحتل منطقة مميزة في قمصان الفرق، وتتفاوت أسعار الرعاية بحسب موضع الإعلان من واجهة القميص أو خلفه أو حتى الأكمام والسراويل. وتتصدر البنوك قائمة رعاة الأندية إذ يرعى مصرف أبوظبي الأول فريق العين، ومصرف أبوظبي الإسلامي فريق بني ياس، ويتزيّن قميص النصر بشعار بنك الإمارات الإسلامي، فيما يحمل قميص فريق عجمان شعار مصرف عجمان، وفي بقية الأندية ترعى شركة أدنوك للبترول فريق الظفرة، ومبادرة للرعاية الصحية فريق الجزيرة، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» ونيسان نادي شباب الأهلي، فيما ترعى المنطقة الحرة لمطار الشارقة فريق الشارقة، وشركة دبي العقارية فريق الوصل. وبحسب العرف لدى الشركات المعلنة فإن الاهتمام برعاية نادي يكون مختلفاً من نادٍ لآخر، إذ تلعب شعبية النادي والقيمة الفنية والتسويقية دوراً مهماً في الرعاية نظراً لأن ما يجمعهما هو العلاقة المربحة، في حين تكافح أندية أخرى للحصول على رعاية حتى من شركات صغيرة أو ناشئة من أجل الحصول على عائد أقل بدلاً من خوض الموسم بقمصان فارغة.

من جهته، أكد وكيل اللاعبين والمختص بالجوانب التسويقية، وليد الشامسي، ضرورة تحرك الأندية الخمسة بصورة أكبر بواسطة إدارة التسويق فيها من أجل الحصول على رعاية للاستفادة من المساحة المتوافرة في القمصان، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن بعض الأندية لديها أكثر من راعٍ، بينما في المقابل لاتزال أندية تخوض المباريات من دون راعٍ. وقال لـ«الإمارات اليوم» إن الاعتماد على الدعم الحكومي هو ما يجعل الأندية لا تستغل المساحات الخضراء في الاستفادة منها كما ينبغي، وقال إن هناك ضعفاً واضحاً في الشق التسويقي، وقال: «على سبيل المثال كان التأخر في طرح قمصان الموسم الجديد وهو جانب غير مستغل لدى الأندية، لأنها لا تفكر في العائد المالي من وراء إطلاق القمصان قبل فترة كافية كما يحدث في الأندية العالمية».

الأندية التي تملك رعاة

العين: مصرف أبوظبي الأول.

عجمان: مصرف عجمان.

النصر: بنك الإمارات الإسلامي.

بني ياس: مصرف أبوظبي الإسلامي.

الظفرة: أدنوك للبترول.

الجزيرة: مبادرة للرعاية الصحية.

شباب الأهلي: سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» ونيسان.

الشارقة: المنطقة الحرة لمطار الشارقة.

الوصل: دبي العقارية.

أندية من دون رعاة

الوحدة.

دبا الفجيرة.

خورفكان.

اتحاد كلباء.