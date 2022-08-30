أحمد بن راشد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي الوصل

أصدر سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل الرياضي القرار الإداري رقم (3) لسنة 2022، بتشكيل مجلس إدارة جديد لنادي الوصل الرياضي يتولى العمل لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ونص القرار على أن يتولى أحمد محمد بن شعفار رئاسة مجلس الإدارة، الذي يضم في عضويته كلاً من: حريز المر بن حريز، ووليد محمد الشيباني، وطارق سعيد الشحي، وإبراهيم سلطان الحداد، وأحمد عبدالرحمن الطنيجي، ومحمد عمر الطاير.

وفي السياق نفسه، تم تشكيل مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم برئاسة أحمد محمد بن شعفار، ووليد محمد الشيباني نائباً للرئيس، وعضوية كل من: أحمد عبدالرحمن الطنيجي، وماجد محمد عبيدالله، وعمر سلطان المسمار.

فيما أسندت رئاسة مجلس إدارة شركة الاستثمار في نادي الوصل الرياضي إلى حريز المر بن حريز، وإبراهيم سلطان الحداد نائباً للرئيس، وعضوية كل من: محمد عزير الشعفار، وخالد ماجد بن ثنية، وحميد حامد بن لاحج.

إلى ذلك، جاء تشكيل مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية والفردية في نادي الوصل الرياضي على النحو التالي: طارق سعيد الشحي رئيساً، ومحمد عمر الطاير نائباً للرئيس، والأعضاء: نبيل عبدالكريم الفلاسي، وخيام عبدالعزيز فلكناز، وعبدالله عتيق بورقيبة.

وذكر النادي في بيان أن مجلس الإدارة الجديد يضم خبرات نوعية مميزة رياضياً وإدارياً إذ يتمتع أحمد محمد بن شعفار، بخبرة تزيد على 27 عاماً في المناصب القيادية العليا، من بينها ثماني سنوات قضاها في بنك ستاندرد تشارترد، إلى جانب عمله رئيساً تنفيذياً لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) منذ تأسيسها في عام 2004، علماً بأنه حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، ونتيجة لجهوده المميزة في العمل بمجال التبريد اختارت الجمعية الدولية لتبريد المناطق، أحمد محمد بن شعفار لعضوية مجلس إدارة الجمعية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقراً لها في العام 2013، إلى جانب عمله مستشاراً دولياً لتطبيق تبريد المناطق في العالم، ومستشاراً خاصاً لتبريد المناطق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالولايات المتحدة الأمريكية منذ 2014، ورئاسته أيضاً لمجلس إدارة شركة (إمباور لوجستور) المختصة في أنظمة الأنابيب المعزولة منذ العام 2007، كما تقلد أحمد محمد بن شعفار في 2020 رئاسة مجلس إدارة جمعية مشغلي تبريد المناطق في دبي، يضاف إلى ذلك رئاسته لمجلس الإدارة التنفيذي لشركة بن شعفار القابضة منذ العام 2012، ورئاسة مجلس إدارة الشعفار الوطنية للمقاولات (SNC) منذ العام 1998.

وعلى الصعيد الرياضي، تقلد أحمد بن شعفار العديد من المناصب من بينها عضوية مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي التي شغلها منذ عام 2009 وحتى 2022، بجانب عمله رئيساً للجنة الاستثمار والمشروعات بمجلس دبي الرياضي لمدة 13 عاماً، إضافة لرئاسته مجلس إدارة مجمع حمدان الرياضي منذ عام 2018.

ويحمل أعضاء مجلس إدارة نادي الوصل أيضاً خبرات نوعية في المجالين الرياضي والإداري، إذ يمتلك عضو مجلس الإدارة رئيس شركة الاستثمار بنادي الوصل حريز المر بن حريز رصيداً من الخبرات العملية استفادها من واقع عمله مديراً تنفيذياً لقطاع التنمية والرعاية في هيئة تنمية المجتمع، بجانب شغله لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية وشركة الصكوك الوطنية دبي، علماً بأنه حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة «يونايتد ستيتس إنترناشيونال»، ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة «بوينت لوما نازرين» بالولايات المتحدة الأميركية.

ويعتبر عضو مجلس إدارة نادي الوصل نائب رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم وليد الشيباني، من العناصر التي تتميز بالخبرات الإدارية الرياضية من واقع دراسته للإدارة الرياضية وحصوله على درجة الماجستير فيها، وكذلك خبرته الواسعة في مجال كرة القدم والتي اكتسبها باعتباره لاعباً سابقاً بنادي الوصل، إضافة إلى خبرته الإدارية بعمله موظفاً في بلدية دبي.

وفي السياق نفسه، تأتي خبرات عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية والفردية في نادي الوصل طارق الشحي، المميزة لكونه لاعباً لكرة اليد سابقاً في الوصل، ما يؤهله ليكون أحد عناصر النجاح في قيادة وإدارة قطاع الألعاب الجماعية والفردية.

وكذلك يتميز عضو مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار في الوصل إبراهيم الحداد، بخبرات إدارية نوعية، من واقع عمله رئيساً تنفيذياً لشركة «سالك ش.م.ع»، بجانب دوره في وضع اللبنات التأسيسية لشركتي (سالك وهلا تاكسي).

وعلى النهج ذاته، يحمل عضو مجلس إدارة نادي الوصل أحمد الطنيجي، خبرات مميزة، إذ يعمل حالياً موظفاً في وزارة الخارجية، علماً بأنه حاصل على درجة بكالوريوس من جامعة (جيجيستر البريطانية) في تخصص إدارة الأعمال.

وسبق لأحمد عبدالرحمن الطنيجي، أن مارس كرة القدم لاعباً بنادي الوصل والمنتخب، بجانب عمله الحالي مشرفاً على المنتخب، وعضواً في اللجنة الاستراتيجية لاتحاد كرة القدم، كذلك عضواً في لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة.

بدوره، يتميز عضو مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي محمد عمر الطاير بخبرات إدارية مميزة حصل عليها عبر عمله المتواصل ضابطاً في شرطة دبي منذ 2006، إضافة لتأهيله العلمي بحصوله على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والدبلوم العالي في المحاسبة.

• أعضاء مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي يضم خبرات نوعية في المجالين الرياضي والإداري.