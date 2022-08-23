أحمد بن حميد النعيمي يشهد اختتام برنامج "صيفنا سعادة"

شهد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، بحضور موزة إبراهيم الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع حفل اختتام فعاليات وأنشطة البرنامج الصيفي "صيفنا سعادة" بنسخته الثالثة، والذي نظمته حكومة عجمان في فندق فيرمونت، برعاية ودعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الحكومية.

شارك في البرامج والأنشطة المتنوعة التي شملها "صيفنا سعادة" هذا العام، 4500 مشارك بواقع 1079 في البرامج والفعاليات التطويرية، و2571 في البرامج والفعاليات الرياضية، و130 مشاركا في البرامج والفعاليات الدينية، و545 مشاركا في البرامج والفعاليات المجتمعية، و175 في البرامج والفعاليات الثقافية والعلمية.

وقام الشيخ أحمد بن حميد النعيمي راعي الحفل، يرافقه أحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة، بتكريم الجهات والدوائر المشاركة والداعمة، والتي ساهمت في إنجاح البرنامج الصيفي، وعددها 20 دائرة ومؤسسة، وتكريم المتعاونين مع البرنامج وعلى رأسهم الشيخة نورة حميد النعيمي مدير مركز عجمان بدائرة البلدية والتخطيط، إلى جانب الجهات الإعلامية، وكذلك تكريم الفائزين في مختلف المسابقات. وفي ختام الحفل قدّمت اللجنة العليا المنظمة للبرنامج درعاً خاصاً لوزارة تنمية المجتمع، ومنحت لجنة برنامج "صيفنا سعادة" درعاً تقديرياً للشيخ أحمد بن حميد النعيمي راعي الحفل.