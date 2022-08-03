«جارف» يحصد لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بلجيكا

حصد الجواد «جارف» لقب المحطة البلجيكية السابعة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة ضمن سلسلة سباقات النسخة الـ29، أول من أمس، في مضمار ولينغتون باوستند.

وشهد السباق حضوراً جماهيرياً كبيراً تخطى 10 آلاف متفرج من أرض الميدان، وتحظى سلسلة سباقات الكأس بمتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، دعماً لإعلاء الخيل العربي الأصيل وتعزيز مكانته في المضامير العالمية بما يتماشى مع نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك تحت مظلة اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر اليبهوني الظاهري، وبإشراف عام من فيصل الرحماني، في ظل التنسيق والتعاون مع جمعية سباقات الخيول العربية في بلجيكا. وفرض البطل «جارف» المولود في عام 2016 وينحدر من نسل (داحس x كيس دي غزال بنت دورمان)، ويعود للمالك هايف بن محمد القحطاني، تحت إشراف المدربة برنارد جان فرانسو، وتحت قيادة الفارس ايكيم جيان برنارد، سيطرته المطلقة على مجريات السباق الذي أقيم لمسافة 1800 متر ضمن الفئة الثالثة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وتمكن من قيادة مجموعة الخيول المشاركة البالغ عددها 11 خيلاً منذ الانطلاقة من البوابات، وفي منعطف النهاية انطلق بثبات في عمق المستقيم دون أي مطاردة من الآخرين، ليقطع البطل المسافة بزمن 2:09:49 دقيقة، وينجح في تحقيق ثلاثية الكأس الغالية بعد فوزه بلقب محطة إيطاليا 2022 وفوزه في محطة هولندا 2021 وأكملها بإضافة لقب محطة بلجيكا 2022.

كما حل بالمرتبة الثانية في السباق «بيكاسو تي» المنحدر من نسل ( مغادير X بيبا تي ) للمالك اس بي إم هورس ريسينغ، وتحت إشراف المدرب سوزان بوستيما وبقيادة الفارس أدريا دي فاريس، فيما جاء ثالثاً «فريدي باي» بطل محطة ألمانيا 2020 المنحدر من نسل «تي أم فريد تكساس × فايا هيبوليت» للمالك والمدرب جيرارد زويتليف وتحت قيادة الفارس تايسون صوفي.

وفي ختام السباق قام سفير الإمارات لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي محمد السهلاوي ودوقية لكسمبورغ الكبرى، ومشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة فيصل الرحماني، ومدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي سعيد المهيري، بتتويج البطل جارف.