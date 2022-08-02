مدربون من 9 دول يشاركون في دورة بناء الأجسام

المصدر: محمد فاضل - دبي

اختتمت أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام - دبي، أمس، دورة المستوى الرابع لمدربي بناء الأجسام واللياقة البدنية للمتقدمين والتي أقيمت في فندق ستي سزنز في دبي بمشاركة مدربين من كل من الإمارات وروسيا وإيران وباكستان واليمن وسوريا والأردن ومصر وسلطنة عمان، لمدربي بناء الأجسام واللياقة البدنية، بحضور رئيس مجلس إدارة أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام - دبي العقيد (م) عبدالكريم محمد سعيد، وقدم المحاضرات المدير التنفيذي للأكاديمية وليد عبدالكريم، والمحاضر الدولي سلطان العتبي، وتضمن اليوم الأول محاضرات وورشاً ركزت على الجانب العملي ومبادئ التدريب بالأثقال.

وشهد اليوم الثاني شرح التدريبات الرياضية وعلاقتها بالقلب والأوعية الدموية وتقنيات التنفس واسترخاء العضلات والجهاز التنفسي.

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