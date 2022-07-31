المنتخب الوطني يستعد لـ «خليجي 25» وكأس آسيا بمباريات عالمية

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

سيخوض المنتخب الوطني لكرة القدم مواجهات من العيار الثقيل في الفترة المقبلة استعداداً للمشاركات الإقليمية والقارية، التي سيشارك فيها «الأبيض»، وهي بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25» المقررة في شهر يناير المقبل، وبطولة اتحاد غرب آسيا التي تستضيفها الدولة في شهر مارس المقبل، ونهائيات كأس آسيا في شهر يونيو المقبل.

وتأكد حتى الآن خوض المنتخب الوطني الذي يقوده حالياً المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مباراتين وديتين أمام كل من الأرجنتين وباراغواي، بعدما أكدت وسائل إعلام أرجنتينية أن منتخب الأرجنتين سيواجه منتخب الإمارات في أبوظبي في شهر نوفمبر المقبل.

وذكرت قناة فارسكي سبورتس الأرجنتينية أنه «تأكد خوض منتخب الأرجنتين مباراة ودية أمام نظيره الإماراتي في أبوظبي ضمن استعدادات (التانغو) لكأس العالم 2022 قطر».

وأوضحت القناة، أنه تقرر إقامة مباراة ودية تجمع الأرجنتين والإمارات في 16 نوفمبر المقبل.

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات الأرجنتين لمونديال 2022، حيث يلعب «التانغو» في المجموعة الثالثة التي تضم كلاً من السعودية والمكسيك وبولندا.

في المقابل، أعلن اتحاد باراغواي لكرة القدم عن خوض المنتخب الباراغواياني مباراتين وديتين أمام كل من الإمارات والمغرب في سبتمبر المقبل.

وذكر الاتحاد على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه تم تأكيد خوض منتخب باراغواي مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم في سبتمبر المقبل، موضحاً أن المواجهة الأولى ستكون مع منتخب الإمارات في 23 سبتمبر بالعاصمة النمساوية فيينا، بينما من المقرر أن تجري المباراة الودية الثانية مع منتخب المغرب في 27 سبتمبر بمدينة إشبيلية الإسبانية.

ولم تتأهل باراغواي إلى كأس العالم 2022 في قطر بعدما احتلت المركز الثامن في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال، والأمر نفسه بالنسبة إلى المنتخب الوطني الذي ودّع التصفيات بخسارته أمام أستراليا في ملحق قارة آسيا.

من جهة أخرى، يُعد منتخب ألمانيا مرشحاً لخوض مواجهة ودية أمام المنتخب الوطني في دبي، خصوصاً أن «المانشافت» سيقيم معسكره الأخير قبل التوجه للمشاركة في منافسات كأس العالم 2022 في دبي خلال شهر نوفمبر المقبل.

وسيصل المنتخب الألماني إلى دبي يوم 14 نوفمبر، حيث سيقيم معسكراً تدريبياً لمدة أربعة أيام قبل التوجه إلى قطر ليلة 17 نوفمبر للمشاركة في منافسات كأس العالم.

وسبق للمنتخب الألماني أن زار دبي قبل كأس العالم 2010 وواجه منتخب الإمارات على استاد آل مكتوم.

ويلعب المنتخب الألماني في المجموعة الخامسة بالمونديال رفقة منتخبات إسبانيا واليابان وكوستاريكا.

• سيصل المنتخب الألماني إلى دبي 14 نوفمبر، وسيقيم معسكراً تدريبياً لمدة أربعة أيام.

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