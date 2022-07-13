فترة إعادة القيد تنطلق اليوم.. و8 لاعبين فقط إعارة لكل نادٍ

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة التعميم السنوي للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الرياضي 2022-2023، وحدد التعميم أن تكون فترة تقديم كشوف إعادة قيد لجميع الفرق اعتباراً من اليوم إلى 11 أغسطس المقبل.

وحدد التعميم السنوي للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين فترات تسجيل اللاعبين المحترفين والهواة للفريق الأول، ولاعبي فريقي الشباب تحت 21 سنة (رابطة المحترفين الإماراتية، والمسابقات التي ينظمها الاتحاد)، بحيث تكون الفترة الأولى «الصيفية» من 13 يوليو الجاري إلى 4 أكتوبر المقبل، فيما تُقام الفترة الثانية «الشتوية» من 11 يناير إلى 8 فبراير 2023، وحددت الفترة الممتدة من 29 سبتمبر وإلى 5 أكتوبر 2022، لتسجيل اللاعبين داخلياً فقط، على أن يظل الانتقال الى خارج الدولة مستمراً.

وقال بيان صحافي: «شهد التعميم السنوي زيادة عدد استبدالات اللاعبين المصابين للاعبين إثنين، وإضافة آلية جديدة لاعتماد الفحوص الطبية من خارج الدولة، وتعديل النماذج الطبية لتسهيلها على الأندية».

وقيّد التعميم السنوي للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الجديد، عدد الإعارات بموجب تعديلات الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي نصّت على أن يجوز للنادي إعارة ثلاثة لاعبين محترفين فقط حداً أقصى من نادٍ واحد، واستعارة ثلاثة لاعبين محترفين من نادٍ واحد، كما يجوز للنادي إعارة ثمانية لاعبين محترفين حداً أقصى، واستعارة ثمانية لاعبين حداً أقصى.

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