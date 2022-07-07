الحارس منصور البلوشي يتعاقد مع الحمرية بطموح «الصعود الثالث»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف حارس المرمى، منصور البلوشي، الذي مثّل البطائح في الموسم الماضي، عن التعاقد مع نادي الحمرية لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، بعقد يمتد موسماً واحداً، معبراً عن سعادته بالانضمام لنادي الحمرية، ومتمنياً أن يكون جديراً بالثقة الممنوحة له.

وقال منصور لـ«الإمارات اليوم»: «أتطلع للإسهام بدوري في صعود نادي الحمرية لدوري أدنوك للمحترفين، وهو ليس بالأمر الصعب قياساً بالإمكانات المميزة التي يتمتع بها النادي، ويأتي في واجهتها مجلس إدارة طموح، وجهاز فني مميز، بقيادة المدرب التونسي طارق الحضيري، وهذه العناصر شجعتني بقوة على الانضمام لصفوف الحمرية والدفاع عن ألوانه في الموسم المقبل، وأتمنى أن نصعد معاً للعب في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الذي يليه، وأن أكون الأكثر سعادة واعتزازاً بنادي الحمرية أولاً، ولأنه سيكون الصعود الثالث لي بعد خورفكان والبطائح».

وتابع: «أعتز بجميع الأندية التي مثلتها، بداية من النصر الذي قادني لتمثيل المنتخب الأولمبي سابقاً، ومروراً بنادي خورفكان الذي مهّد لاختياري أفضل حارس مرمى في دوري الدرجة الأولى في موسم صعود (النسور) لدوري المحترفين، فضلاً عن البطائح، وأركز حالياً على أن يتمكن الحمرية من الصعود في الموسم المقبل، الذي سيكون طويلاً، ومبارياته كثيرة، والمهمة تحتاج للكثير من الجهود لإسعاد إدارة وجمهور الحمرية».

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