نهيان بن زايد يعتمد مشروع موازنة مجلس أبوظبي الرياضي لعام 2023

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بالدعم السخي الذي يلقاه قطاع الرياضة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ورعايته الكريمة لبرامج التنمية الهادفة لترجمة رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع رياضي وصحي.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه للاجتماع الدوري لمجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، الذي عقد أمس بمقر المجلس بحضور الأعضاء: الدكتور جمال الكعبي، سيف بدر القبيسي، محمد النعيمي، الدكتورة أمنيات الهاجري، ومسلم العامري، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس عارف العواني، والمدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي أحمد الحوسني، والمدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في المجلس أحمد القبيسي.

وشهد الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء العام للأندية الرياضية في إمارة أبوظبي من النواحي الإدارية والمالية والرقابية، وأوصى سموه بضرورة تفعيل لجان التدقيق الداخلية في تلك الأندية، دعماً لمنظومة رياضية متطورة تحافظ على الإنجازات وتعمل على تحقيق المزيد من النجاحات.

واعتمد سموه مشروع موازنة مجلس أبوظبي الرياضي لعام 2023 بكل برامجها ومبادراتها وأنشطتها وفعالياتها المتنوعة، الرامية لتحقيق استراتيجية حكومة أبوظبي للحفاظ على صحة السكان ضمن استراتيجية الصحة، ورفع مستوى النشاط البدني والرياضة المجتمعية إلى جانب الاستمرار بخطط استقطاب نخبة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى التي تسهم في دعم الموارد الاقتصادية للإمارة.

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