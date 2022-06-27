«مارس الرياضة واستمتع بالحياة» تنطلق في الفجيرة لمسافة كيلومترين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت الهيئة العامة للرياضة مبادرة بعنوان «مارس الرياضة واستمتع بالحياة» في ممشى مسجد الشيخ زايد بإمارة الفجيرة، بمشاركة عدد كبير من الرياضيين وأفراد المجتمع، بهدف التشجيع على رياضة المشي والممارسة اليومية للرياضة. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة مبادرات «للرياضة.. للحياة»، التي تعمل على تعزيز الثقافة الرياضية بالمجتمع، وتحفيز جميع فئاته على ممارسة مختلف الرياضات. وأشار الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة، إلى أن النهج الجديد الذي تسعى الهيئة إلى ترسيخه يركز على المبادرات والخطط المرتبطة بالرياضة المجتمعية، بما يتناسب مع رؤية الإمارات 2071، الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وجعل السعادة والإيجابية أسلوب حياة.

وأضاف في بيان صحافي: «تؤمن الهيئة العامة للرياضة بأن تنمية الممارسة الرياضية المجتمعية وتطويرها يصب في مصلحة اكتشاف المواهب الرياضية، وتعزيز الاتحادات والأندية بعناصر متميزة يتم اكتشافها من خلال هذه المبادرات، كما يسهم في رفع معدلات الصحة وتحقيق مؤشر الرفاهية وجودة الحياة، الذي توليه الحكومة عناية بالغة ضمن خططها الاستراتيجية».

وتابع: «ستشهد الفترة المقبلة حزمة متميزة من الفعاليات والأنشطة النوعية التي تستهدف تعزيز الممارسة المجتمعية للرياضة كماً وكيفاً، حيث سيتم إجراء قياس دوري بمنهجية علمية لنسبة ممارسة الرياضة المجتمعية وتأثيرها، لضمان استدامة الجهود المرتبطة بنشر هذه الثقافة، وجعل الرياضة أسلوب حياة لكل أفراد المجتمع». وشهدت المبادرة مشاركة فئات مختلفة من المجتمع، سواء من طلبة المدارس والجامعات أو العائلات، إضافة إلى الرياضيين وكبار المواطنين، حيث سار المشاركون لمسافة تزيد على كيلومترين، بهدف ترسيخ حضور الرياضة كنشاط يومي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news