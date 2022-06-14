السويدية لين غرانت تتوّج بلقب في «جولة دي بي وورلد» للغولف

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

دخلت اللاعبة السويدية لين غرانت التاريخ بوصفها أول لاعبة في التاريخ تتوج بلقب في جولة دي بي وورلد للغولف، التي تُقام برعاية موانئ دبي العالمية، بعد تفوقها على منافسيها من اللاعبين الرجال والسيدات في بطولة فولفو الاسكندنافية المختلطة للغولف التي أقيمت في السويد.

وحققت لين غرانت صاحبة الـ22 عاماً، والتي تشارك في الجولة الأوروبية لغولف السيدات، 24 ضربة تحت المعدل، بفارق تسع ضربات عن أقرب منافسيها النجم السويدي هنريك ستينسون والإسكتلندي مارك ورن اللذءن جاءا في الوصافة برصيد 15 ضربة تحت المعدل.

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