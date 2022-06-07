منصور بن محمد: حريصون على تفعيل مزيد من فرص التعاون الرياضي مع البحرين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

التقى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، السفير سعود حسن النصف، القنصل العام للبحرين في دبي والإمارات الشمالية، بحضور مطر الطاير، نائب رئيس المجلس.

تم خلال اللقاء الذي عُقد في مقر مجلس دبي الرياضي التأكيد على عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع الإمارات مع البحرين، وضمن مختلف المجالات، والتعاون المميز في المجال الرياضي، الذي حقق الكثير من النجاحات للرياضة في البلدين، كما تناول اللقاء جهود التطوير المستمرة للقطاع الرياضي في دبي، وما أثمرته من بنية تحتية رياضية رفيعة المستوى، أهلتها لتكون مقراً لتنظيم واستضافة العديد من البطولات العالمية الكبرى.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن بالغ تقديره للنهضة الرياضية التي تشهدها البحرين، شأنها في ذلك شأن بقية قطاعاتها التنموية، منوهاً بالنجاحات الرياضية البحرينية على المختلف الأصعدة المحلية والدولية.

وأكد سموه حرص مجلس دبي الرياضي على اكتشاف وتفعيل مزيد من الفرص، لدفع التعاون الرياضي بين الجانبين إلى آفاق أرحب، أسوة بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات الإماراتية البحرينية، وبما يخدم تحقيق المزيد من النجاحات الرياضية النوعية للبلدين، والإسهام في النهوض بالرياضة الخليجية بصورة عامة إلى مستويات أعلى من التميز.

من جانبه، أعرب سعود علي النصف، عن اعتزازه باللقاء، مشيداً بالإنجازات الإماراتية في مختلف المحافل الرياضية الدولية، ومؤكداً حرص بلاده على توطيد علاقات التعاون الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وضمن مختلف القطاعات، ومن أهمها القطاع الرياضي، الذي يشكل أحد أهم مجالات التعاون بين الأشقاء، وبما يخدم بناء القدرات التنافسية الرياضية للجانبين، وإعداد أجيال جديدة من الأبطال في مختلف الرياضات، وكذلك نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع في البلدين الشقيقين. حضر اللقاء أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وعضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي محمد الكمالي، ومستشار قنصلية البحرين طارق خالد إبراهيم.

اللقاء تناول جهود التطوير المستمرة للقطاع الرياضي في دبي وما أثمرته من بنية تحتية رفيعة المستوى.

القنصل العام البحريني يشيد بالإنجازات الإماراتية في مختلف المحافل الرياضية الدولية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news