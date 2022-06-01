راشد بن حمدان يستقبل وفد تنظيمية سباق «القفال 31»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، في زعبيل، أول من أمس، وفد اللجنة العليا المنظمة للنسخة 31 من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، السبت المقبل، برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ورحب الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بوفد اللجنة العليا المنظمة للسباق برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، وسيف السويدي، نائب رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، والأعضاء راشد المهيري وجمال زعل ومحمد حارب المدير التنفيذي للنادي. وأعرب الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم عن أمنياته للجنة العليا المنظمة وجميع اللجان المعاونة في تنظيم الحدث والشركاء من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية بالتوفيق والنجاح، داعياً اللجنة المنظمة بالعمل على إنجاح الحدث وتأمين سلامة المشاركين في السباق.

كما تمنى رئيس نادي النصر لجميع النواخذة والبحارة المشاركين في السباق الكبير على متن 118 سفينة سلامة الوصول إلى خط النهاية والتعاون مع اللجنة المنظمة في إنجاح التظاهرة الكبيرة استمراراً للنجاحات الكبيرة التي تحققت للسباق منذ انطلاقته عام 1991 على يد مؤسسه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه. من جهته، حرص رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 31 أحمد بن مسحار على توجيه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتفضله برعاية السباق وتوجيهاته باستمرار إرث المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مؤسس السباق. كما أشاد أحمد سعيد بن مسحار بدعم ومتابعة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر واهتمامه الكبير بالحدث الذي يمثل قيمة تاريخية ووطنية كبيرة.

موعد السباق

• اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال يوم السبت المقبل موعداً لإقامة السباق وانطلاقة الحدث من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي ولمسافة تزيد عن 50 ميلاً بحرياً وصولاً إلى خط النهاية قبالة فندق (برج العرب) مروراً بجزيرة القمر التي تمثل نهاية للمرحلة الأولى في السباق.

وجاء قرار اللجنة العليا المنظمة بناء على المؤشرات الإيجابية لحالة البحر وتقارير الأرصاد الجوية يوم السبت والتي تلائم إلى حد كبير طبيعة المنافسة في هذا السباق، فضلاً عن استقصاء آراء عدد من أهل البحر وأصحاب الشأن من نواخذة وبحارة.

وكان باب التسجيل للمشاركة في سباق النسخة رقم 31 قد أغلق يوم الجمعة الماضي حيث وصل عدد السفن التي سوف تبحر يوم السبت المقبل نحو 118 سفينة سترسم لوحة الماضي الجميل على صفحة مياه الخليج العربي الزرقاء.

درع القفال

• تلقى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر درعاً تذكارية من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمناسبة النسخة 31 من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، تسلمها سموه من أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق.

رئيس نادي النصر يدعو اللجنة المنظمة إلى العمل على تأمين سلامة المشاركين.

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