تشكيل 3 لجان للدورة 12 لجائزة «الإبداع الرياضي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، مطر الطاير، ثلاثة قرارات بتشكيل اللجنة الفنية ولجنة التحكيم ولجنة الاتصال والتسويق، العاملة في الدورة الـ12 للجائزة والتي تعد إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، على أن يمتد عمل تلك اللجان خلال الفترة من 2022 إلى 2024، وفق ما جاء في البيان الصادر عن مجلس دبي الرياضي.

وسيترأس اللجنة الفنية، عضو مجلس أمناء الجائزة الدكتور خليفة الشعالي (الإمارات)، وتضم كلاً من، عبدالصمد سليمان (الإمارات) نائباً للرئيس، الدكتور محمد الأنصاري (الإمارات)، وشيخة الجرمن (الإمارات)، والدكتور سعد شلبي (مصر) أعضاء، والدكتور ناجي إسماعيل، مدير القسم الفني بالجائزة منسقاً.

فيما يترأس لجنة التحكيم عضو مجلس الأمناء مصطفى براف، (الجزائر)، وتضم كلاً من عضو مجلس الأمناء أحمد مساعد العصيمي (السعودية) نائباً للرئيس، طارق يوسف الجناحي (الإمارات)، ومريم عبدالله مطر بن لاحج (الإمارات)، وعبير محمد الخاجة (الإمارات)، أعضاء، والدكتور ناجي إسماعيل حامد مدير القسم الفني بالجائزة منسقاً.

وتترأس لجنة الاتصال والتسويق، الأمين العام للجائزة موزة المري (الإمارات)، وتضم سارة المضرب (الإمارات) نائباً للرئيس، وعضوية: عادل فاروق العوضي (الإمارات)، وسامي عبد الإمام (العراق)، وحسام أبوالفتوح أخصائي رئيس بالجائزة منسقاً.

وأعرب رئيس مجلس أمناء الجائزة عن ثقته بقدرة رؤساء وأعضاء اللجان على العمل وفق أعلى مستويات الجودة، ووضع الخطط التي تسهم في تحقيق الأهداف الكبيرة التي حددها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، وتوجيهات سموهما لمجلس أمناء الجائزة لتطوير العمل الرياضي في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم والارتقاء بالإنجازات الى مستويات الإبداع والتميز.

وقال مطر الطاير: «هدفنا هو تمكين المجتمعات من خلال الرياضة ودعم المبادرات التي تعزز دور الرياضة كوسيلة من وسائل تطوّر المجتمعات، وتمكين أفرادها وسعادتهم ونشر قيم التسامح والتعاون في المجتمعات».

ووجه الطاير اللجان، بالبدء الفوري بالعمل وتعزيز المكتسبات التي حققتها الجائزة خلال الدورات الماضية على جميع المستويات واستمرار نشر ثقافة الإبداع في العمل الرياضي وتكريم المبدعين أفراداً ومؤسسات وإطلاق ودعم المبادرات الإبداعية.

الطاير وجه اللجان بالبدء الفوري وتعزيز المكتسبات التي حققتها الجائزة خلال الدورات الماضية.

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