نهائي أولمبياد «طوكيو 2020» بين اليابان وكوريا يتكرر في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد اليوم الخامس لدولية فزاع للريشة الطائرة لأصحاب الهمم التي اختتمت أمس بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، تكرار نهائي دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة «طوكيو 2020» بين الياباني داكاى والكوري كيم في نصف نهائي بطولة دبي، والتي شهدت فوز البطل الياباني 2 - صفر بنتيجة الأشواط 21-11، 21-16 بعد أن سبق له تحقيق الفوز على اللاعب نفسه في نهائي طوكيو والذي ضرب موعداً مع شان بطل هونغ كونغ صاحب الميدالية البرونزية في «طوكيو» في نهائي فردي الرجال في فئة الكراسي المتحركة «2» لتواصل نسخة دبي الإثارة في مبارياتها المختلفة في أعقاب مشاركة نخبة من الأبطال البارالمبيين أصحاب الخبرات، ما كان له المرود الإيجابي على المستوى الفني العام.

وأوضح مدير التطوير بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة نائب رئيس اللجنة الفنية للبطولة جعفر إبراهيم، أن تكرار نهائي «طوكيو» بين اليابان وكوريا في نصف نهائي بطولة دبي يعكس المستويات المتقدمة للحدث والذي حضر فيه أبرز الأبطال البارالمبيين، ما جعل المنافسة على أشدها من أجل الوصول إلى منصات التتويج.

وقال في تصريحات صحافية: «البطلان الياباني والكوري قدما مباراة قوية مكررين مشهد «طوكيو» ليتفوق اللاعب الياباني، مؤكداً جدارته بتحقيق الفوز في طوكيو ودبي».

وأضاف: «المستوى الفني لدولية فزاع للريشة الطائرة أكد مكانة البطولة والتي تعد ضمن الأفضل في العالم والتي تبوأت مكانة مرموقة في خريطة رياضة (أصحاب الهمم) العالمية».

ووصف جعفر المشاركة العربية في بطولات فزاع بـ«المتميزة»، مبيناً ارتفاع عدد المشاركين من نسخة لأخرى ومشاركة المنتخب العربي في هذه النسخة لأول مرة الذي ضم ستة لاعبين. وأشار جعفر إلى أن وصول العرب إلى نصف النهائي في فردي الكراسي المتحركة يعد بكل المقاييس مكسباً ومؤشراً جيداً للمشاركات المقبلة في وجود نخبة من الأبطال «أصحاب الخبرات»، مبيناً أن الريشة الطائرة على الصعيد العربي تسير على الطريق الصحيح في ظل ازدياد عدد الممارسين للعبة بالدول العربية.

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