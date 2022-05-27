100 لاعبة يتنافسن في بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج الخاطف

المصدر: الإمارات اليوم

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن إطلاق النسخة الرابعة من بطولة الشطرنج الخاطف للسيدات، حيث ستقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".

وسيقام الحدث في مقر نادي أبوظبي للسيدات الساعة الخامسة من مساء الغد، ويبلغ عدد المشاركات حتى الآن ما يقارب من 100 لاعبة، من أبرزهن 4 لاعبات من حملة لقب أستاذ دولي كبير مثل: ماريا كيفوركيان من ارمينيا، ومهري جولدييفا تركمانستان، ألينا نيكروزوفا من أوكرانيا، الكسندرا غريشنا من روسيا بالإضافة إلى نخبة لاعبات الدولة من أبطال الفئات السنية، واللاعبات الدوليات المقيمات في الإمارات. ومن المقرر أن تتبع البطولة النظام السويسري المتمثل بسبع جولات من نظام اللعب الخاطف، ويشارك بها متسابقات من جميع الجنسيات بدءاً من عمر 7 سنوات.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للبطولة تصل إلى 33,000 ألف درهم، تشمل جوائز خاصة لأفضل اللاعبات في مختلف الفئات وبالأخص فئة أصحاب الهمم، وسيدير البطولة كادر تحكيمي دولي يضم رئيس الحكام، الحكم الدولي سعيد أحمد الخوري من الإمارات، والحكم الدولي بوجدان جاربيا من رومانيا.

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