الأردني موسى شناعة بطلاً للجولة الخامسة لـ«أساتذة الغولف للشباب»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حصد لاعب الغولف الأردني موسى شناعة (14 عاماً) لقب الجولة الخامسة من بطولة الأساتذة للغولف للشباب (جولة جيم غولف تور لعام 2022)، والتي أقيمت على ملعب ياس أكرز للغولف بأبوظبي، وذلك بمجموع 216 ضربة. وتعتبر نقاط هذه الجولة جزءاً من بطولات الغولف للرجال والسيدات الهواة في الإمارات وفي المنطقة، وتقدم النقاط تحت التصنيف العالمي للهواة للغولف (WAGR).

وفي الجولة الثانية حافظ شناعة على الصدارة بتسجيل 72 ضربة (المعدل). واستمر تألق اللاعب الأردني حتى الجولة الأخيرة، ليواصل الصدارة بـ 73 ضربة ويظفر بالمركز الأول وكأس البطولة برصيد 216 ضربة (المعدل) وبفارق سبع ضربات عن الوصيف، جوناثان سيلفراج بمجموع 223 ضربة (سبع ضربات فوق المعدل).

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