نجوم «بارالمبية طوكيو» يرفعون شعار التحدي في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

رفع نجوم دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020»، بعد وصولهم دبي للمشاركة في «دولية فزاع للريشة الطائرة» لأصحاب الهمم، شعار التحدي، حيث يوجد في النسخة الحالية نخبة من أبطال طوكيو الحائزين الذهب والفضة والبرونز، ما سيكون له المردود الإيجابي على المستوى الفني لهذا الحدث المهم، الذي انطلق أمس بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، بمشاركة 30 دولة.

ومن أبرز المشاركين الماليزي شيالو، وبطلا الهند برامود، بينما يغيب الفرنسي لوكاس، بطل العالم، بسبب الإصابة التي حرمته من الوجود في دبي.

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