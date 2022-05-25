المصدر: الإمارات اليوم

الفردان

ذكر مصدر في نادي اتحاد كلباء أن سبب عدم مشاركة لاعب «النمور»، حبيب الفردان، في المباراة الماضية أمام خورفكان في الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين يعود إلى الإصابة التي تعرّض لها على مستوى الكتف وحاجته إلى راحة تستمر 60 يوماً.

تراجع

تراجع أحد أندية المحترفين عن تمديد إعارة اللاعب الأجنبي رغم الاتفاق مع ناديه على تمديد عقده في وقت سابق من الموسم الجاري، وجاء هذا التحول بسبب عدم انضباط اللاعب وخروجه من حسابات المدرب، إذ يتم الزج به أخيراً كبديل لعدم التزامه داخل الملعب وخارجه.

خليل

تداولت مواقع تواصل اجتماعي خبراً مفاده أن نادي الشارقة يفاوض اللاعب أحمد خليل للانضمام إلى صفوفه في الموسم الجديد، في حين أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل النادي في هذا الخصوص، علماً أن خليل سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا في 2015.

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