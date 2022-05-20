«هتال» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في فرنسا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

واصل الجواد «هتال» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة عروضه القوية في المضامير الأوروبية وتمكن من تحقيق الفوز بلقب الجولة الافتتاحية الأولى لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ29 التي شهدها مضمار لونغ شامب الفرنسي في باريس الاحد الماضي، ضمن مهرجان سباقات الإمارات جينز الفرنسية.

ونجح «هتال» في الحفاظ على لقب الكأس الغالية في فرنسا التي حصدها العام الماضي وتمكن من التفوق على مجموعة كبيرة من نخبة الخيول القوية التي شاركت في السباق الذي أقيم لمسافة 2000 متر عشبي ضمن الفئة الأولى، واستطاع البطل من الفوز بزمن ( 2:10:99 دقيقة) وذلك بإشراف المدرب توماس اكزفير وقيادة الفارس يوريتز منديزابال.

في المقابل، تمكن نجم جودلفين المهر «مودرن جيمز» من الظفر بلقب سباق الألفي جينز الإماراتي الفرنسي للمهور والذي أقيم لمسافة 1600 متر وذلك برعاية كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وبمشاركة 15 خيلاً، وبمجموع جوائز 600 ألف يورو ضمن الفئة الأولى، وذلك بإشراف المدرب شارلي ابلبي وقيادة الفارس ويليام بويك، ونجح البطل من قطع مسافة السباق بزمن 1:34:98 دقيقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news