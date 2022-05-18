بن درويش: نهائي كأس رئيس الدولة سيُقام في بداية الموسم الجديد

المصدر: منصور السندي ■ دبي

أعلن اتحاد كرة القدم رسمياً تأجيل المباراة النهائية في كأس رئيس الدولة لكرة القدم بين فريقي الوحدة والشارقة التي كانت مقررة يوم 25 الجاري، فيما تم تحديد مواعيد جديدة للمباراة لتقام مع بداية الموسم الكروي الجديد 2022- 2023.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة المسابقات أحمد بن درويش لـ«الإمارات اليوم»: «تحدد إقامة المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة مع بداية الموسم الكروي الجديد».

ويترقب الوسط الرياضي مواجهة صعبة وقوية بين فريقي المباراة النهائية في كأس رئيس الدولة الشارقة والوحدة، من أجل الفوز بلقب أغلى مسابقات كرة القدم الإماراتية.

ويُعد كأس رئيس الدولة من أغلى البطولات التي تتنافس جميع فرق الدولة للفوز بلقبها نظراً للمكانة المرموقة والأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه البطولة منذ انطلاقتها.

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