شاهد استعراض رونالدينيو وفيغو أمام برج خليفة.. وتعرف إلى الفائز (فيديو)

المصدر: أحمد طارق - دبي

قاد النجم البرازيلي رونالدينيو فريق ستارز للفوز بكأس الأساطير في المباراة الاستعراضية المثيرة التي أقيمت الخميس في دبي أمام برج خليفة، وذلك عقب تغلبه على فريق شامبيونز بقيادة النجم البرتغالي لويس فيغو بنتيجة 18-16.

وأقيمت المباراة على ثلاثة أشواط ومدة كل شوط 20 دقيقة إذ انتهى الشوط الأول لفريق ستارز بنتيجة 7-5 وتفوق فريق شامبيونز في الشوط الثاني 5-3 ليعادل النتيجة 10-10 وفي الشوط الثالث حسم ستارز النتيجة بفوزه 8-6.

إقبال جماهيري كبير على مباراة نجوم كرة القدم العالمية في كأس الأساطير بساحة برج خليفة في دبي pic.twitter.com/Txmw39IZ9s — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 12, 2022

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