1000 لاعب يتنافسون على ألقاب بطولة أبوظبي للجوجيتسو اليوم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، الجولة الأخيرة من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو لموسم 2021-2022، في صالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي، والتي تستمر حتى 8 مايو الجاري، بمشاركة ما يزيد على 1000 لاعب ولاعبة، من 42 دولة، تتقدمها الإمارات والبرازيل وكولومبيا.

وتقام الجولة الأخيرة من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو لموسم 2021-2022 على مدى ثلاثة أيام، حيث يشهد اليوم الأول منافسات الناشئين التي تنطلق نزالاتها في الساعة 11 صباحاً، وصولاً إلى مرحلة تتويج الفائزين عند الساعة الخامسة مساء.

وتتواصل فعاليات اليوم الأول الحماسية من البطولة مع منافسات ملكة البساط، التي تبدأ الساعة الخامسة مساء، وتختتم بتتويج الفائزات عند الساعة 6:30 مساء.

ويبدأ اليوم الثاني من البطولة بمنافسات فئة الأساتذة التي تنطلق الساعة 11 صباحاً، فيما يتوّج الفائزون عند الساعة الخامسة مساء، وتختتم فعاليات اليوم الثاني مع منافسات ملك البساط التي تبدأ الساعة الخامسة مساء، وتختتم بتتويج الفائزين الساعة 6:30 مساء.

وتبدأ منافسات اليوم الثالث والختامي من البطولة الساعة 11 صباحاً بنزالات فئة المحترفين، وتنتهي بتتويج الفائزين الساعة 5 مساء. وتبدأ إجراءات الوزن الرسمية لجميع المشاركين في البطولة في الساعة 8-10 صباحاً أيام الجمعة والسبت والأحد.

مشاركة واسعة لألمع نجوم البساط محلياً وعالمياً

من بين أبرز الأسماء التي أكدت مشاركتها في البطولة مجموعة من أفضل اللاعبين البرازيليين، مثل لوكاس بينيرو حامل الحزام الأسود، الذي سينافس في فئة المحترفين تحت 62 كغم، وكايو ألميديا، وتياغو ماسيدو تحت 69 كغم، وأندرسون فيريرا الذي فاز بلقب ملك البساط في جولة لندن في فئة الحزام الأسود تحت 85 كغم، وبدر الدوسري من البحرين حزام بنفسجي، حيث ينافس في فئة المحترفين تحت 69 كغم، والأسترالي أنطون مينينكو حزام أسود في فئة المحترفين تحت 69 كغم، والأميركي مانويل أجيلار حزام أسود تحت 69 كغم.

ومن الأسماء الإماراتية، عمر الفضلي في منافسات ملك البساط، وفيصل الكتبي، علي مبارك، عبدالله البلوشي، حمد الفلاسي، علي المنهالي، ناصر البريكي، وعبدالله المرزوقي عن فئة الأساتذة، زايد الكثيري، ذياب النعيمي، خالد الشحي، فراج العولقي، سالم زايد، سلطان العويس، محمد السويدي، بلقيس عبدالله، حمدة الشكيلي، ميثاء شريم، بشاير المطروشي، شريفة النعماني، وديمة اليافعي، ومها الهنائي عن فئة المحترفين.

مكانة خاصة لجولة أبوظبي

تحظى البطولة بأهمية بالغة، كونها تمنح الفائزين بالمركز الأول 3000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، و2400 للمركز الثاني، و1800 نقطة للمركز الثالث. وتبلغ جوائز البطولة 225 ألف دولار أميركي لأصحاب المراكز الأولى.

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