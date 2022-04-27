نوف عمر.. لاعبة منتخبين و«كابتن طيار» بدرجة سفير في «إكسبو»

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أكّدت الكابتن طيار الإماراتية نوف عمر، أنها تشعر بالفخر كونها لعبت في صفوف منتخبين مختلفين باسم الدولة، لافتة إلى أن دخولها مجال الطيران لم يمنعها من ممارسة رياضتها المفضلة لديها، إلى جانب تحقيقها أمنيتها بدخول مجال «البيزنس»، فضلاً عن حصولها على فرصة تاريخية بمشاركتها متطوّعة في «إكسبو 2020 دبي»، وعملها سفيرة للنوايا الحسنة.

وقالت نوف عمر، لـ«الإمارات اليوم»: «إن الرياضة جزء أساسي في حياتها»، موضحة: «دخلت نادي الوصل منذ أن كان عمري 14 عاماً، حيث اخترت لعبة الكرة الطائرة، وفي العام نفسه تم ضمي إلى منتخب الناشئات للكرة الطائرة، وشاركت في بطولة الخليج».

وأضافت: «عقب تخرجي في الثانوية العامة دخلت مجال الطيران، ما أسهم في صعوبة استمراري في لعب الكرة الطائرة، ورغم ذلك استمر اسمي مسجلاً في كشوفات نادي الوصل، لمنحي الفرصة للعودة في أي وقت، ولكن بعدما سافرت إسبانيا للدراسة كان من الصعب أن أنتظم في التدريبات بشكل دائم».

وأشارت إلى أن جائحة فيروس «كورونا» كانت لها تأثير في عودتها لمجال الرياضة، وقالت: «في عام 2020 مع بداية جائحة فيروس (كورونا) المستجد عدت إلى فريق الوصل وشاركت مع الفريق في الدوري بالموسم نفسه، بينما في شهر مارس 2021 كان نقطة تحوّل جديدة بالنسبة لي عقب نهاية موسم الكرة الطائرة، إذ إنني بدأت ممارسة لعبة البادل تنس، وأعجبتني كثيراً ووجدت نفسي قادرة على استيعابها والتطوّر فيها بشكل كبير».

وتابعت: «أبرز ما يميز أندية البادل تنس في الدولة أنها توفر رعاية كاملة للاعبين، من ناحية التدريبات والملابس والمعدات، ويعدّ نادي بادل بوينت من أوائل الأندية في الدولة، حيث لعبت في صفوف النادي وحصلت على فرصة جيدة حتى يتطوّر مستواي، قبل أن يتم الإعلان عن تكوين أول منتخب للبادل تنس في فبراير الماضي».

وزادت: «تم عمل تصفية لأكثر من 200 لاعبة واختيار أفضل ثماني لاعبات ليتم ضمهم للمنتخب، وأنا فخورة أنني كنت من ضمن هذه القائمة، وكانت مشاركتنا الأولى مع المنتخب ناجحة جداً بعدما لعبنا في بطولة تحدي الخليج بقطر وحصلنا على المركز الثاني، بينما قدمنا مستويات رائعة أيضاً في كأس الخليج، التي أقيمت في ند الشبا خلال شهر رمضان، وحصلنا أيضاً على المركز الثاني، وهي نتائج ممتازة جداً لفريق حديث التكوين، ورغم ذلك يعدّ منتخب الإمارات هو الأفضل خليجياً»، مضيفة: «أشعر بالفخر أنني بعد لعبي 10 سنوات للكرة الطائرة، بأن أحصل على فرصة اللعب باسم منتخب الإمارات للبادل تنس».

وتحدثت نوف عمر (24 عاماً) عن عملها في مجال الطيران، وقالت: «دخلت هذا المجال وأنا عمري 17 عاماً، وكنت أصغر مساعدة طيار إماراتية، وعملت منذ البداية على الطائرة من طراز (بوينغ 777) وسافرت لأكثر من 70 دولة، ولا شك أن العمل في مجال الطيران تجربة ممتعة جداً، رغم أنها حياة ليست سهلة، ولكني أحاول أن أستمتع بحياتي بهذه الكيفية».

وكشفت عن دخولها مجال «البيزنس» من خلال مشروع خاص بها، وقالت: «لم يمنعني انشغالي بالعمل في مجال الطيران إلى جانب تدريبات الكرة الطائرة والبادل تنس، من أن أحقق أحد أحلامي وهو دخول مجال (البيزنس)، إذ أنشأت متجراً لتقديم الشوكولاتة الفاخرة، وأنا سعيدة جداً بذلك، خصوصاً أن هناك تفاعلاً جيداً مع المنتجات التي نقدمها».

وختمت لاعبة منتخب الإمارات للبادل تنس تصريحاتها بالحديث عن تجربتها بالعمل في «إكسبو 2020 دبي» مؤكدة أنها محطة تاريخية بالنسبة لها، وقالت: «لقد عملت ضمن فريق (إكسبو) قبل انطلاق الحدث بـ100 يوم، بينما عقب افتتاح الحدث عملت كسفيرة للنوايا الحسنة في جناح دولة السويد، وكانت مهمتي هي العمل على تقوية العلاقات بين الدولتين، ولم تقتصر مهمتي في (إكسبو) على ذلك، إذ إنني في آخر شهرين من الحدث الدولي شاركت كمتطوّعة في جناح الفرص في الجوانب الخاصة بالبروتوكول، حيث كانت تجربة فريدة ورائعة بالنسبة لي، وأسهم في ذلك أن برنامج (إكسبو 2020 دبي) للمتطوّعين هو برنامج مرن جداً يسمح باختيار فترة زمنية تتناسب مع ظروف كل شخص، وكان فريق مركز المتطوّعين متفهماً جداً طبيعة عملي كطيّارة، وبالنسبي لي، كانت أيام التطوّع حسب وجودي بالدولة، وعادة ما يكون من يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع».

• بدأت مسيرتها مع كرة الطائرة بعمر 14 عاماً في نادي الوصل.



• تعتبر من أفضل 8 لاعبات بالمنتخب الوطني للبادل تنس.

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