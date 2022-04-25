«الشارقة الرياضي للمرأة» يتوج بطلاً للدوري العام «لكوميتيه» السيدات

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

فاز نادي الشارقة الرياضي للمرأة بلقب بطولة الدوري العام للكاراتيه لمسابقة الكوميتيه (فرق) لفئة السيدات، والمركز الأول للموسم الرياضي 2021-2022 خلال المنافسات التي استضافها نادي الشارقة الرياضي بالحزانة، مساء يوم الجمعة الماضي.

ومثّل فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة في منافسات الكوميتيه للسيدات كل من: اليازية خالد، مريم منصور، وإيناس السلامي بمشاركة ثلاثة أندية هي: نادي الدفاع عن النفس، نادي تراجون، نادي شباب الأهلي.

وعبّرت اللاعبة مريم منصور عن سعادتها بتحقيق المركز الأول لبطولة الدوري العام، مؤكدة على قوة المنافسة مع لاعبات الأندية الأخرى، ولكن التناغم والانسجام بين لاعبات الفريق أدى إلى التتويج بالمركز الأول والوجود في الصدارة، وأضافت في تصريحات صحافية: «لابد أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على دعم سموّها المتواصل لقطاع الرياضة النسائية، وتوفير كل سُبل النجاح والتميز للاعبات، ما أسفر عن تسطير إنجازات متتالية في جميع الرياضات».

كما حصدت لاعبات النادي لفئة الناشئات برونزية الفرق بمسابقة الدوري العام للكوميتيه بالفريق المّكون من: اليازية خالد، جومانة العجوز، آمنة بركت، وفجر لشكريه، حيث شهدت البطولة مشاركة سبعة أندية هي: نادي الشارقة للمرأة، نادي الدفاع عن النفس، نادي تراجون، نادي شباب الأهلي، نادي الشارقة، نادي الذيد، ونادي الخليج.من ناحية أخرى، شاركت حوراء العجمي لاعبة الكاراتيه بنادي الشارقة لرياضة المرأة، ضمن منافسات الدوري العالمي بالبرتغال، التي أقيمت خلال الفترة من 22 إلى 24 من الشهر الجاري، إذ تعد البطولة الثانية للاعبة خلال عام 2022 بعد بطولة الدوري العالمي، التي أقيمت بإمارة الفجيرة، وحققت خلالها نتائج مشرفة لتصل إلى التصنيف الـ40 عالمياً لوزن تحت 50 كيلوغراماً، لاسيما أن تلك البطولة قد شهدت مشاركة 342 لاعباً ولاعبة من 55 دولة من مختلف قارات العالم.

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