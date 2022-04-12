الظنحاني: نتطلع إلى الفوز بدرع «الأولى» وتقديم مستويات تليق بالبطل

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

احتفل جمهور نادي دبا الفجيرة حتى ساعة مبكرة من فجر أمس فرحاً بمناسبة صعود فريقه للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، بعد أن أحكم صدارته على ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى عقب فوزه على فريق «ستي» بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعبه ضمن منافسات الجولة 27 لدوري الدرجة الأولى، ليصبح رصيده 68 نقطة في المركز الأول وعلى بعد 10 نقاط من البطائح الذي يحتل المركز الثالث برصيد 58 نقطة وقبل ثلاث جولات من ختام البطولة، بينما يحتل العربي المركز الثاني برصيد 59 نقطة.

واحتفل الآلاف من مشجعي النواخذة بفوز فريقهم والعودة للعب في المحترفين، مؤكدين ان ذلك هو مكانه الطبيعي بين أندية المحترفين، ولم يقتصر الاحتفال داخل الملعب بل امتد إلى خارجه باحتفالات كبيرة تعكس عشقهم للفريق.

ويعتبر تأهل النواخذة للعب في دوري المحترفين هو الثالث في تاريخ النادي بعد صعوده في 2012 و2015.

ونجح دبا الفجيرة في الظهور بمستويات فنية طيبة خلال المواسم التي لعب فيها في دوري الاضواء قادته للبقاء أربعة مواسم متتالية في دوري المحترفين قبل أن يهبط في عام 2019 للعب في الدرجة الأولى والتي أمضى فيها موسمين قبل الصعود الحالي.

وإضافة الى الصعود الحالي نجح دبا الفجيرة في تحقيق أرقام مميزة عديدة منها تحقيقه نتيجة الفوز في 22 مباراة إلى الان، والذي يعتبر انجازاً غير مسبوق في دوري الهواة في السنوات الماضية، اضافة الى تسجيله 58 هدفاً كأفضل خط هجوم، بينما لم يستقبل سوى 12 هدفاً، ما يجعله أفضل خط دفاع، ويحتل مهاجمه البرازيلي دياغو دا سيلفا صدارة هدافي الدوري برصيد 25 هدفاً، كما أن جمهوره يعتبر الأكثر حضوراً للمدرجات بجانب جمهور النادي العربي. بدوره، قال رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة، أحمد سعيد الظنحاني، لـ«الإمارات اليوم»: «سعداء بصعود الفريق لدوري أدنوك للمحترفين، لكن دوري الدرجة الأولى لم ينتهِ بالنسبة لنا، حيث نطمح الى الاستمرار بتحقيق النتائج الإيجابية تمهيداً للفوز بدرع البطولة». وتابع: «فريقنا يحتاج إلى نقطة واحدة لضمان الفوز بالدرع من أصل تسع نقاط متاحة، لكننا سنكون حريصين على مواصلة اللعب بأفضل مستوى فني حتى نهاية الموسم بما يليق بالبطل، كما أن هدفنا تحقيق نتائج إيجابية مضافة لتحقيق أرقام قياسية بأعلى رصيد من النقاط والأهداف المسجلة وغيرها من الأرقام التي يمكنها ان تسجل في تاريخ النادي».

وتابع: «كل الشكر والتقدير لكل من أسهم في تحقيق حلم الصعود مجدداً، ولجميع أفراد أسرة النادي من لاعبين ومدربين وإداريين وموظفين وجمهور، وسنعمل على مواصلة الظهور المميز للفريق في الموسم المقبل».

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