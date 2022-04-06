منصور بن محمد يتابع جانباً من دورة ند الشبا والبطولة الخليجية للبادل تنس

المصدر: الإمارات اليوم

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، مساء اليوم مجمّع ند الشبا الرياضي، حيث تابع جانباً من منافسات اليوم الخامس من النسخة التاسعة لدورة ند الشبا الرياضية الأكبر من نوعها بين الدورات الرياضية التي يتم تنظيمها تحت شعار "قدرات لا حدود لها" خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، وتضم في دورتها الحالية مباريات البطولة الخليجية الأولى لمنتخبات البادل تنس، ومنافسات الكرة الطائرة.

وحرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة التي رافقه خلالها الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، على حضور جانب من منافسات البطولة الخليجية للبادل ومباريات الكرة الطائرة.

والتقى سمو رئيس مجلس دبي الرياضي عدداً من المشاركين من المنتخبات الخليجية، حيث رحّب سموه بهم، كما التقى سموه الرياضيين ومسؤولي الفرق المشاركة في منافسات دورة ند الشبا الرياضية وأشاد بجهودهم وأداءهم خلال المنافسات، مؤكداً سموه أن الجميع فائز بالتواجد في هذه الدورة وهذا التجمع الرياضي المميز، متمنياً التوفيق لكل المشاركين.

وأشاد سمو رئيس مجلس دبي الرياضي بجهود القائمين على الدورة الرياضية التي انطلقت قوية بتوجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث وضع سموه أهدافاً كبيرة رياضية ومجتمعية لهذا التجمع السنوي، ووفر للدورة كل سبل النجاح لتحقيق تلك الأهداف، إذ تحولت إلى حدث ينتظره الجميع ويحقق فوائد كبيرة على مستوى نشر وتطوير الرياضة وتعزيز ثقافة تشجيع ممارستها لدى العائلات ومختلف فئات المجتمع.

وأشار سموه إلى أن ما تشهده هذه الدورة من مشاركة كبيرة ضمن منافساتها، ووصول عدد المشاركين إلى نحو 5000 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات وضمن الرياضات المتنوعة التي تشملها، والمستويات الفنية المميزة التي يقدمها المشاركون، عناصر تؤكد نجاح الدورة في تحقيق أهدافها على جميع المستويات.

وقال سموه: " يعمل مجلس دبي الرياضي على استمرار نجاح هذه الدورة وإضافة الرياضات إلى جدول المنافسات، ويسرنا أن تشهد هذه النسخة ثمان بطولات رياضية مختلفة وحضور مميز للرياضيين والجمهور، كما يسرنا أن نشاهد أجواء السعادة والبهجة على وجوه الجميع سواء من الرياضيين أو الجمهور الذي يشغل المدرجات".

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