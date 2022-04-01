كلاسيكو العين والوصل يتصدر مباريات الجولة الـ 20

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

يعود قطار الدوري الإماراتي من جديد يوم الأحد المقبل، بإقامة الجولة الـ20، وذلك بعد توقف دولي طويل، بسبب خوض المنتخب مباراتي التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، وخطف «الأبيض» بطاقة الملحق الآسيوي لمواجهة أستراليا يوم 7 يونيو المقبل، وفي حال تجاوزها يلاقي البيرو بعدها بأسبوع.

وكان العين قد حسم قمة الدوري لمصلحته بالفوز على الوحدة في الجولة الـ19 بهدف دون مقابل، وتشهد الجولة الـ20 مباريات من العيار الثقيل أبرزها العين مع الوصل في كلاسيكو إماراتي، وأول فرصة يبحث من خلالها الزعيم عن الثأر من الوصل الذي أخرجه من ربع نهائي كأس رئيس الدولة.

كما يلعب حامل اللقب الجزيرة على أرضه، أمام شباب الأهلي المتعثر هذا الموسم، وذلك بعد إحراز ثلاثية الموسم الماضي، ويسعى الجزيرة إلى التقدم نحو وصافة الدوري، بعد أن نجح في العودة إلى المركز الثالث بفارق نقطة عن الوحدة الوصيف، بينما يبحث شباب الأهلي عن التقدم خطوة نحو الأمام بعد سلسلة من النتائج السلبية، استقرت به في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

قمة أخرى تشهدها الجولة الـ20 في استاد آل مكتوم، تجمع النصر مع الشارقة في مباراة يبحث فيها الشارقة الحفاظ على مركزه الرابع، واستمرار الصراع في أعلى الترتيب، إضافة إلى الثأر من الخسارة التي كان قد تعرض لها أمام النصر في الدور الأول، وفي المقابل انتهى موسم النصر نظرياً بالوجود في المركز التاسع برصيد 25 نقطة، ويبدأ مجلس الإدارة العمل من الآن استعداداً للموسم المقبل.

الوصيف فريق الوحدة سيكون في رحلة محفوفة بالمخاطر باستاد الإمارات برأس الخيمة، حيث سيكون على موعد بمواجهة متذيل الترتيب الذي يبحث عن طوق النجاة في كل مباراة يخوضها من أجل الاقتراب من فريق الظفرة، ومحاولة إنقاذ الموسم، بينما يبحث الظفرة استمرار تقديم نتائجه الإيجابية في الجولات الأخيرة، ويسعى لتخطي عجمان والاقتراب من منطقة الأمان.

وفي مواجهات أخرى يستضيف العروبة فريق اتحاد كلباء، ويستقبل خورفكان منافسه بني ياس.

مباريات الجولة الـ 20 تقام جميعها الساعة 10 مساءً

الأحد 3-4

■ النصر – الشارقة.

■ الجزيرة – شباب الأهلي.

الإثنين 4-4

■ الإمارات – الوحدة.

■ الظفرة – عجمان.

■ العروبة – اتحاد كلباء.

الثلاثاء 5-4

■ العين – الوصل.

■ خورفكان – بني ياس.

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