الجواد "ستاي فوليش" بطلا لـ "كأس دبي الذهبي"

المصدر: دبي - وام

اقتنص الجواد الياباني "ستاي فوليش" الفوز بثالث أشواط كأس دبي العالمي في نسخته الـ26، والمقام منافساته اليوم السبت في السباق الأكبر والأفخم في العالم على مضمار ميدان.

واستطاع "ستاي فوليش" الفوز بشوط "كأس دبي الذهبي" برعاية الطاير للسيارات، للخيول المهجنة الأصيلة، الفئة الثانية لمسافة 3200 متر على المضمار العشبي، والبالغ إجمالي جوائزه مليون دولار، وشارك فيه 13 جوادا.

وتمكن "ستاي فوليش" المملوك لشركة شاداي لسباق الخيول، بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي من احتلال المركز الأول بزمن بلغ 3:19:62 دقيقة وبفارق نصف طول ليحصد جائزته البالغة 580 ألف دولار.

وجاء ممثل الإمارات " مانوبو " بشعار جودلفين وإشراف المدرب شارلي أبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك في المركز الثاني، ليحصد نصيب الوصيف من الجائزة وهو 200 ألف دولار، فيما حصل الحصان الليبي " المظهر " لتوفيق سعيد علي بإشراف المدرب مصبح المهيري، وقيادة الفارس أنطونيو فريزو على المركز الثالث البالغة جائزته 100 ألف دولار .

وأعرب الفارس الفرنسي كرستوف لومير" قائد الجواد "ستاي فوليش" الفائز بلقب هذا الشوط عن سعادته بالتتويج في دبي، وذلك من المحاولة الثانية بعد أن شارك في الشوط الأول "دبي كحيلة كلاسيك" دون الحصول على مركز متقدم، لكن تألق الجواد "ستاي فوليش" ساهم في الظفرة بهذا الشوط.

من جانبه قال مالك الجواد "ستاي فوليش" يوشيتو ياهاجي إن الطقس في دبي رائع للغاية وهو ما ساعدنا على التتويج في هذ الشوط، أمامنا المزيد في كأس دبي العالمي، لقد حققنا انتصارين متتالين حتى الآن، وسنكون قادرين على تحقيق المزيد".

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