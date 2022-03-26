"باثرت ليون" بطلاً لـ"جودلفين للميل" ثاني أشواط كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - وام

نجح الجواد الياباني "باثرات ليون" اليوم في التتويج بثاني أشواط كأس دبي العالمي في نسخته الـ26 والتي تجري منافساته على مضمار ميدان وفاز بكأس "جودلفين للميل" برعاية نخيل، للخيول المهجنة الأصيلة، الفئة الثانية لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، والبالغ إجمالي جوائزه مليون دولار وشارك فيه 16 جوادا.

استطاع "باثرات ليون"، المملوك لشركة هيرو للسباق المحدودة اليابانية، بقيادة ريوسي ساكاي، والمدرب يوشيتو ياهاجي إنهاء مسافة السباق في زمن قدره 1:36:03 دقيقة، ليتوج بكأس هذا الشوط وجائزة المركز الأول وقدرها 580 الف دولار.

وجاء في المركز الثاني الجواد الإماراتي ديزرت ويزدوم، لحسن صالح الحمادي، بقيادة الفارس أدري دي فريز، والمدرب أحمد الشميلي، وحصل على جائزة مالية قدرها 200 ألف دولار، في حين جاء في المركز الثالث "ستورم دميج" لجودلفين بقيادة كريستوفر سوميلون، والمدرب سعيد بن سرور، ونال جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار.

من جانبه عبر الفارس "ريوسي ساكاي" قائد الجواد الياباني " باثرات ليون" الفائز بلقب هذا الشوط عن سعادته بالتتويج للمرة الأولى في كأس دبي العالمي معتبرا ان هذا اللقب سيكون حافزا له ودافعا لتحقيق المزيد في المستقبل.

وقال عقب التتويج: " سيكون هذا اللقب الغالي بمثابة انطلاقة جديدة لي و للجواد "باثرات ليون" العائد من التتويج قبل شهرين على مضمار عشبي".

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