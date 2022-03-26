"فيرست كلاس" بطلا لـ""دبي كحيلة كلاسيك" أول أشواط كأس دبي العالمي.. فيديو

المصدر: دبي - وام

حسم الجواد فيرست كلاس اليوم أول أشواط كأس دبي العالمي في نسخته الـ26 و الذي يقام على مضمار ميدان وفاز بلقب "دبي كحيل كلاسيك" للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر "الفئة الأولى" على المضمار الرملي برعاية "إثراء دبي"، والذي يبلغ إجمالي جوائزه مليون دولار، وشارك فيه 16 جوادا.

ونجح "فيرست كلاس" المملوك للقطري نايف بن سعد الكعبي، بقيادة الفارس رونان توماس، ومدربه البان دي ميول، في إنهاء مسافة السباق في زمن قدره 2:14:24 دقيقة ليحصل على جائزة قدرها 580 ألف دولار، متفوقا على "كيرليس ديل روك" من اسطبلات العجبان، بقيادة بارتيك كوسجراف، والمدرب أحمد المحيربي و الذي حل ثانيا وحصل على جائزة مالية قدرها 200 ألف دولار .. فيما جاء في المركز الثالث "هادي دي كارير" لخليفة بن شعيل الكواري من قطر بقيادة أوليفييه بيليه و المدرب توماس فورسي، وحصل على جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار.

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شاهد.. لقطات من موقع الحدث قبل انطلاق كأس دبي العالمي

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