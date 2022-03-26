شاهد.. لقطات من موقع الحدث قبل انطلاق كأس دبي العالمي

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

يقدم موقع الإمارات اليوم بثاً مباشراً لكأس دبي العالمي في نسخته الـ 26، البالغ إجمالي أشواطها التسعة، نحو 30.5 مليون دولار، وينافس على ألقابها 133 من أقوى الجياد على الساحة الدولية.

لقطات من موقع الحدث قبل انطلاق كأس دبي العالمي

 

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