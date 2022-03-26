شاهد.. لقطات من موقع الحدث قبل انطلاق كأس دبي العالمي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يقدم موقع الإمارات اليوم بثاً مباشراً لكأس دبي العالمي في نسخته الـ 26، البالغ إجمالي أشواطها التسعة، نحو 30.5 مليون دولار، وينافس على ألقابها 133 من أقوى الجياد على الساحة الدولية.

لقطات من موقع الحدث قبل انطلاق كأس دبي العالمي

اقبال من جمهور أمسية كأس دبي العالمي على شراء القبعات والتذكارات من مضمار مضمار #ميدان قبيل ساعة على انطلاق النسخة 26 من #كأس_دبي_العالمي البالغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار pic.twitter.com/kMOyCsCumP — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 26, 2022

جانب من الفعاليات الاستعراضية في مضمار ميدان، قبيل ساعات على انطلاق #كأس_دبي_العالمي في النسخة 26 البالغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/oDfGBf5ka3 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 26, 2022

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