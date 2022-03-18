الوحدة يسحب شكواه ضد العين.. «إعلاءً لقيم الروح الرياضية ونبذ التعصب»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

قررت شركة الوحدة لكرة القدم سحب الشكوى المرفوعة ضد شركة نادي العين لكرة القدم ولاعبيها، على خلفية الأحداث التي جرت خلال مباراة «الكلاسيكو» الذي جمعهما السبت الماضي ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وقالت في بيان رسمي أمس، إن «القرار يأتي تغليباً للمصلحة العامة وتأكيداً على الروابط الأخوية والعلاقات العميقة التي تجمع الناديين».

وأضافت: «كما تأسف شركة نادي الوحدة على التصرفات والانفعالات الفردية من جماهير ومنتسبي الفريقين، مؤكدة رفضها لكل السلوكيات والمظاهر الخارجة عن الروح الرياضية والتي لا تمثل قيمنا وثقافتنا الرياضية».

وتابعت: «هذا وتحرص شركة نادي الوحدة على تدارك حالة الاحتقان في منصات التواصل الاجتماعي، والحفاظ على مكتسبات «الكلاسيكو» والأجواء الرياضية الإيجابية بعيداً عن السلوكيات والمظاهر المرفوضة». وكانت «الإمارات اليوم» قد كشفت على لسان مصدر أن نادي الوحدة تقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، طالب فيها بمعاقبة ثلاثة من لاعبي نادي العين هم: حارس المرمى خالد عيسى واللاعب المغربي سفيان رحيمي وناصر الشكيلي بعد أحداث الشغب التي صاحبت مباراة الفريقين، فيما أحالت لجنة الانضباط من جانبها الشكوى إلى نادي العين على أن تبت فيها بشكل رسمي خلال اجتماعها المرتقب الأسبوع المقبل.

يذكر أن لجنة الانضباط كانت قد عاقبت كلاً من الحارس خالد عيسى وسفيان رحيمي وناصر الشكيلي بإنذارهم وتغريم كل منهم مبلغ 25 ألف درهم لعدم تحليهم بالروح الرياضية، فيما عاقبت لاعب الوحدة إسماعيل مطر بالإيقاف مباراتين وتغريمه 200 ألف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة، وإيقاف لاعب الوحدة خميس إسماعيل مباراتين وتغريمه 90 ألف درهم لمحاولته الاعتداء على لاعب الفريق المنافس، ومعاقبة لاعب نادي العين أريك جورجينس بالإيقاف ثلاث مباريات وتغريمه 150 ألف درهم لاعتدائه على أحد العناصر المساعدة في الملعب (فرد أمن)، ومنعت اللجنة مدرب اللياقة لنادي العين خيسوس أوتاولا من مرافقة فريق لأربعة مباريات وتغريمه 75 ألف درهم لاشتراكه مع اللاعب السابق ذكره واعتدائه على جماهير نادي الوحدة، ومحاولة الاعتداء على الجهاز الفني للنادي.

وعاقبت اللجنة أيضاً ناديي الوحدة والعين بلعب أربع مباريات على ملعبهما بدون جمهور في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، بسبب قيام بعض من جماهيرهما بتبادل إلقاء عبوات السوائل ورميها في أرضية الملعب، والخروج عن الروح الرياضية والنزول لأرض الملعب والتلفظ بألفاظ غير لائقة.

• شركة الوحدة ترفض السلوكيات والمظاهر الخارجة عن الروح الرياضية.

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