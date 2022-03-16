رابطة المحترفين تتوج الفائزين في "تحدي الجامعات 2022"

المصدر: الإمارات اليوم

نظمت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم حفل ختام تحدي الجامعات ضمن مبادرة منصة الابتكار 2022، التي أطلقتها الرابطة بهدف إشراك طلاب الجامعات في وضع حلول مبتكرة تهدف إلى تطوير عملية الحضور الجماهيري لمسابقات كرة القدم للمحترفين. وبدأت فعاليات الحفل بتقديم الجامعات والكليات المشاركة للعروض التقديمية لها ضمن مشروع تحدي الجامعات 2022 والتي تركزت حول تعزيز الحضور الجماهيري وتحسين تجربة حضور المباريات في ملاعب الأندية المحترفة وذلك في مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية، بدءاً بجامعة خليفة، تلتها جامعة الإمارات، ثم كلية الخوارزمي الدولية، وجامعة أم القيوين، تلتها الجامعة الكندية دبي، ثم جامعة السوربون، وختاما جامعة عجمان.

وتم تقييم كل عرض بشكل منفصل من قبل فريق مديري الإدارات في رابطة المحترفين من مختلف التخصصات شملت الشؤون الإدارية، المسابقات، التسويق والشؤون التجارية، الشؤون القانونية، تراخيص الأندية والتطوير. وتم اختيار ثلاثة مشاريع مقترحة، جاءت على النحو التالي: المركز الأول: جامعة عجمان، وفي المركز الثاني جامعة الإمارات، وثالثا كلية الخوارزمي الدولية. وعلى هامش الحدث، تم تكريم جميع المشاركين في تحدي الجامعات 2022 تقديرا لجهودهم التي قدموها في فترة الإعداد للمشروع. وحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على مكافأة مالية بالإضافة إلى تطبيق مشروع الفائز بالمركز الأول خلال الموسم الرياضي القادم 2022-2023.

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