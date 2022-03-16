منتخب الإمارات للشباب يتوج بلقب بطولة الخليج للغولف

المصدر: الإمارات اليوم

توج المنتخب الإماراتي للشباب بذهب البطولة الخليجية 24 للرجال و13 لشباب الغولف تحت 18 سنة، برصيد 474 ضربة، وحل المنتخب العماني وصيفاً برصيد 489 ضربة والبحرين ثالثاً 505 ضربة، وذلك في ختام الجولة الثالثة والختامية لفئة الشباب بالبطولة الخليجية، والتي انطلقت 13 الجاري وتختتم غداً بالجولة الرابعة والختامية بمنافسات الرجال. وتقام المنافسات بملاعب نادي أبوظبي للغولف بالعاصمة أبوظبي، وشهدت مشاركة 37 لاعب يمثلون النخبة بدول الخليجي من الشاب والرجال.

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