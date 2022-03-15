مفاجأة في عقوبات "كلاسيكو" الوحدة والعين .. يمكن شطبها بشرط

المصدر: منصور السندي- دبي

كشف مصدر مسؤول لـ “الإمارات اليوم" عن مفاجأة في عقوبة لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم التي اتخذتها اللجنة اليوم الثلاثاء على خلفية مباراة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين في الجولة 19 من دوري المحترفين.

وقال المصدر أنه يحق لنادي الوحدة والعين اللعب أمام جمهورهما رغم قرار لجنة الانضباط في بحرمان كل منهما من لعب أربع مباريات على ملعبه دون وجود جمهوره في أعقاب احداث الشغب التي صاحبت مباراة الفريقين السبت الماضي.

وأوضح المصدر الذي طلب عن ذكر اسمه أن ذلك يتحقق في حالة قيام كل منهما بالتقدم بطلب ودفع مبلغ 200 الف درهم لوجود نص قانوني يسمح باستبدال عقوبة المنع بمبلغ مالي مع تقديم طلب رسمي بذلك إلى لجنة الانضباط التي يحق لها قبول الطلب أو رفضه.

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