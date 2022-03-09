جالبوت: الخسارة من دبا الحصن دافع لتحقيق حلم الصعود

المصدر: محمد فاضل ■ أم القيوين

أكد مدرب العربي محمد بن جالبوت، أن فريقه لن يتأثر بالخسارة التي تعرض لها في الجولة الماضية لدوري الدرجة الأولى أمام دبا الحصن 1-2، وأنه على ثقة عالية لاستعادة النتائج الإيجابية، لما يمتلكه من نخبة اللاعبين في كل المراكز، للحفاظ على المركز الثاني الذي يحتله برصيد (53 نقطة)، خلف المتصدر دبا الفجيرة (55 نقطة)، على الرغم من صعوبة المنافسات التي تطال جميع الفرق.

وقال بن جالبوت لـ«الإمارات اليوم»: «الخسارة من دبا الحصن دافع لاستعادة نغمة الفوز، وتحقيق حلم الصعود واللعب في دوري أدنوك للمحترفين وثقتنا عالية بجميع أفراد الفريق على تحقيق ذلك، وهذه الثقة هي ترجمة للرعاية التي يحظى بها الفريق من مجلس إدارة النادي والمحبة والتشجيع الذي يحرص عليها جمهور الأزرق، وأشكر أسرة النادي، والفريق على الجهود المبذولة لتحقيق أهدافه».

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