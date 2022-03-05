مشاركة مميزة واهتمام كبير بكرنفال التجديف لأصحاب الهمم

المصدر: الإمارات اليوم



حقق كرنفال التجديف الحديث لأصحاب الهمم والذي نظمه اليوم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن سلسلة مهرجانات بحر دبي المجتمعية تحت شعار (نحن نجدف من أجل أصحاب الهمم) نجحا كبيرا فاق الوصف بمشاركة ابطالنا نجوم منتخبنا الوطني والاولمبياد الخاص.

وحظى الكرنفال الذي أقيم في أجمل واكبر بحيرة كريستالية في العالم في الحي الأول لمدينة محمد بن راشد آل مكتوم، باهتمام واسع ومتابعة كبيرة. وشارك أبطالنا في الفعالية التي اشتملت على مراحل خاصة في مسار في بحيرة الحي الأول وسط تشجيع من أولياء الأمور ومحبي الرياضة، واللذين حرصوا على المشاركة في هذا التحدي الفريد والكبير، والذي يقام للمرة الثانية في هذا المكان الجذاب، حيث نال كل أعتبر جميع المشاركين فائزين في هذه الفعالية ونالوا الميدالية التقديرية.

وتقدم المشاركين نجوم نادي دبي لأصحاب الهمم بقيادة بطلنا الأولمبي محمد خميس خلف والبطلة سهام الرشيدي اللذين خاضوا تحديا مثيرا على امتداد كورس ومسار السباق في البحيرة الخلابة اتسم بالتشويق، حيث رسمت اللجنة المنظمة ابتسامة عريضة على جميع المشاركين من خلال تكريمهم التكريم اللائق بميداليات المشاركة والتي تحمل رسالة حب ووفاء الى خط دفاعنا الأول.

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