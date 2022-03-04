«هملولة» تهدي هجن الرئاسة سيف الإمارات في ختامي مهرجان المرموم

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

فازت مؤسسة هجن الرئاسة بثلاثة رموز، في ختام فعاليات مهرجان المرموم التراثي للهجن 2022، الذي أقيمت من خلاله تحديات رموز سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، لمسافة ثمانية كيلومترات، بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ ذياب بن سيف آل نهيان.

وتمكنت «هملولة» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي، أن تكتب التاريخ من خلال حصولها على سيف الإمارات للحول المفتوح، لتهدي المؤسسة الكبرى ثامن الرموز في مهرجان ختامي المرموم، وفازت «هملولة» باللقب في زمن 12:03:2 دقيقة، وحلت في المركز الثاني «كلثم» لهجن الشحانية، بقيادة المضمر سالم فاران المري، بينما كانت «مطفية» لهجن الرئاسة، بقيادة علي جميل الوهيبي في المركز الثالث.

وذهبت البندقية الذهبية للزمول في الشوط المفتوح إلى «ملهي» بالشعار الأحمر الخاص بهجن الرئاسة، بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، الذي قطع مسافة ثمانية كيلومترات في توقيت 12:22:6 دقيقة، وكان المركز الثاني من نصيب «فلج» لهجن الشحانية، بقيادة جابر سالم المري، وحل ثالثاً «الذيب» لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي.

وأهدت «الوسمية» هجن الشحانية خنجر الحول المحليات، تحت القيادة التضميرية للذهبي سالم فاران المري، وحققت «الوسمية» الإنجاز بزمن 12:07:8 دقيقة، وجاءت «سياسة» و«براقة» بشعار هجن العاصفة، وقيادة غياث الهلالي، في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وكان «أشقر» بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي صاحب الصدارة واللقب في الشوط الرئيس للزمول المحليات، ليهدي هجن الرئاسة الشداد بتوقيت 12:28:3 دقيقة، وحل «مسيان» و«ثمين» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر نفسه ثانياً وثالثاً على التوالي. وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بتتويج الفائزين برموز الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

من جهة أخرى، قام المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن علي سعيد بن سرود، بتكريم نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباق الهجن بدولة قطر، عبدالله الكواري، وذلك لدى استقباله وأعضاء اللجنة المنظمة لسباقات الهجن بقطر، بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، وناقش اللقاء الودي عدداً من الملفات المشتركة فيما يتعلق بسباقات الهجن في الخليج العربي، والترتيبات الخاصة بها، ويذكر أن مهرجان أمير قطر تقرر انطلاقه 19 الجاري بميدان التحدي في الشحانية.

• أهدت «الوسمية» هجن الشحانية خنجر الحول المحليات.

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