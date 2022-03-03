منتخب الإمارات لـ"فتيات المبارزة" يحرز برونزية بطولة آسيا بطشقند

المصدر: وام

حلقت فتيات منتخب الإمارات للمبارزة لسلاح الشيش "الفلوريه" تحت 20 عاماً، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية خلال مشاركتهن في البطولة الاسيوية للشباب والناشئين، والتي اختتمت اليوم بالعاصمة الاوزبكية طشقند.

وأضافت فتيات الإمارات الميدالية البرونزية الثانية لبعثتنا المشاركة بالبطولة في إنجاز غير مسبوق للعبة المبارزة بالدولة، بعد برونزية محمد المازمي التي حققها أول من أمس في مسابقات سلاح الايبيه للفردي. ولعب المنتخب في تحديد المركزين الثالث والرابع مع فريق الهند، وقدم المنتخب مباراة قوية تمكن فيها من حسم النتيحة لمصلحته بنتيجة 45/41.

مثل الفريق كل من نورا البريكي وشهد خرام والناشئة هيام البلوشي ذات الـ 15 عاما.

وجاء الترتيب النهائي للبطولة ليعلن عن تتويج هونج كونج بالمركز الاول والميدالية الذهبية، وكازاخستان في المركز الثاني والميدالية الفضية، والامارات في المركز الثالث والميدالية البرونزية، ثم الهند في المركز الرابع.

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