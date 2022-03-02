جلسة

عقد المدرب الأجنبي بأحد أندية دوري المحترفين جلسة جديدة مع اللاعب الأجنبي المشهود له بالكفاءة، لمعرفة سبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى جلوسه على مقاعد البدلاء، بعدما كان لاعباً أساسياً. كلاسيكو

يغادر عدد من مشجعي برشلونة في الدولة إلى مدينة برشلونة في إسبانيا، لدعم فريق البارسا النسوي، الذي سيخوض مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم النسائية بين برشلونة وريال مدريد، الأحد المقبل. تجاهل

استغرب لاعبون، فازوا في بطولة الألعاب الفردية، عدم إعداد خبر من قبل اللجنة المنظمة، ونشره في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، للتعريف بإنجازهم، معربين عن خشيتهم أن يستمر هذا التجاهل في البطولات المقبلة.

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