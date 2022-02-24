«زعزعة» و«اليرموك» و«وسام» تتألق في تحديات سن اليذاع لأبناء القبائل

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أبدعت كل من «زعزعة» و«اليرموك» في تحديات رموز سن اليذاع لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان المرموم التراثي، والتي أقيمت من خلال 18 شوطاً لمسافة ستة كيلومترات، بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بمشاركة 220 مطية، تنافست على ست رموز غالية، على كأس المغفور له، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه.

وسيطر شعار سعيد جابر محمد على الشوط الرئيس لليذاع البكار المفتوح، وأهدته «زعزعة» كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، بينما أهدى «السليماني» مالكه جبر ناصر راشد المقارح بندقية اليذاع الجعدان المفتوح.

ونجحت «اليرموك» المملوكة لعبدالهادي خليل الهاجري، في إحراز لقب اليذاع البكار المحليات، وأنهى «جميل» المملوك إلى منصور محمد منصور السيف الخيارين رحلة الكيلومترات الستة، ليمنح مالكه رمز اليذاع الجعدان المحليات وجائزة البندقية.

واستطاعت «وسام» بشعار حمد نهيان العامري أن تظفر بالناموس ولقب اليذاع البكار المفتوح للإنتاج، بينما حاز «النمر» بندقية اليذاع الجعدان المفتوح للإنتاج لمصلحة مالكه هزاع سعيد المنصوري.

وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بتتويج الفائزين برموز سن اليذاع لهجن أبناء القبائل، وذلك عقب نهاية الشوط الثامن، وكان برفقته المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن علي سعيد بن سرود.

وفي الفترة الصباحية تصدرت اليذاع البكار المحليات «ثمينة» بشعار محمد القرين العامري، و«غزل» لياسر محمد حليس العفاري في اليذاع البكار المهجنات. وسطع «الساطع» ليهدي مالكه مظفّر محمد العضيلي العامري ناموس اليذاع الجعدان المحليات، وكان «جميل» لحامد محمد العامري صاحب التميز في الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات. ويشهد ميدان المرموم، اليوم، منافسات مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال تحديات سن اليذاع، وتشهد الفترة المسائية إقامة 14 شوطاً، مقابل 15 شوطاً في الفترة الصباحية.

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