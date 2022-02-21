سكيك يتصدر الجولة الأولى لكأس الغولف

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تصدّر نجم منتخب الغولف، أحمد سكيك، الجولة الأولى من بطولة كأس رئيس الدولة، في افتتاح النسخة العاشرة للبطولة الأغلى بموسم الغولف، والتي انطلقت منافساتها أول من أمس على ملعب نادي أبوظبي للغولف، وشهدت مشاركة أكثر من 105 لاعبين من جميع الفئات العمرية. وجاء تصدّر سكيك بمجموع 74 ضربة وبضربتين فوق المعدل. وتصدّر خالد مبارك الشامسي، أمين عام الاتحاد، منافسات فئة الكبار بمجموع 77 ضربة، بينما تصدرت منافسات الفتيات ريما الحلو بمجموع 81 ضربة، ولدى الشباب تصدّر عبدالله السويدي بمجموع 83 ضربة.

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