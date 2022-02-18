رؤساء ومديرون تنفيذيون يشاركون في انطلاق ملتقى البولينغ الموحد

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

شارك نخبة من الرؤساء والمديرين التنفيذيين في أبوظبي، في انطلاق أولى محطات ملتقى البولينغ الموحد، الذي ينظمه الأولمبياد الخاص الإماراتي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبولينغ، وذلك بهدف تمكين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية، ودمجهم في المجتمعات المحلية، من خلال البرامج والأنشطة الرياضية المختلفة. وانطلقت أولى جولات الملتقى في مركز خليفة الدولي للبولينغ في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياض، وبمشاركة لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي مع كل من الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ومطر النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، والدكتور حمد عبدالله المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)، وأحمد الهاجري، الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، ومحمد خليفة القبيسي، رئيس اتحاد الإمارات للبولينغ، وسلطان الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة الفرسان القابضة، والعديد من المسؤولين.

ويتضمن الملتقى أيضا مباريات في كل من دبي والشارقة، يشارك في كل منها نحو 34 لاعباً مع المديرين التنفيذيين في كل إمارة.

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