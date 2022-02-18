المصدر: الإمارات اليوم

شرط

اشترط مدرب منتخب يتبع لاتحاد لعبة جماعية على إدارة الاتحاد المعني عدم تدخل مسؤولي الاتحاد في الاختيارات الخاصة بالجهاز الفني في ما يتعلق باللاعبين.

عرض

وافق وكيل اللاعب الأجنبي الكبير على العرض الذي قدمته إدارة النادي من أجل تحسين عقده للاستمرار مع الفريق موسماً آخر، بعدما قدم مستوى فنياً متطوراً في الفترة الأخيرة.

تردد

تراجع الجهاز الفني لأحد أندية الدوري عن ضم لاعب كبير خلال مباريات الجولة المقبلة من الدوري، بسبب تردد اللاعب في المشاركة في المباراة، عقب عودته من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها، وذلك خوفاً من انتكاسة جديدة.

شكوى

اشتكى مدرب أجنبي لإدارة ناديه عدم تنفيذ طلبه قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الماضية بالإبقاء على لاعب أجنبي، مؤكداً أن اللاعب الذي انضم أخيراً إلى الفريق لن يصنع الفارق، مقارنة باللاعب الذي تم رفع اسمه من القائمة.

مقيمون

تدرس إدارة النادي المحترف استبدال لاعبيها المقيمين الحاليين، الذين اختارهم المدرب السابق، بآخرين من جنسية معروفة في كرة القدم، وذلك لتعزيز صفوف الفريق في الفترة المهمة المقبلة.

عقود

يشعر أنصار أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين بالغضب من نوعية اللاعبين الذين تم التعاقد معهم في الانتقالات الشتوية، قائلين إنهم أضعف فنياً من الذين سبقوهم، ويتمنون ألا يخذلوهم في المواجهات الصعبة المقبلة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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